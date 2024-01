Šokujúce podozrenie: Severná Kórea využíva Ukrajinu ako miesto na testovanie jadrových rakiet

Vladimir Putin a Kim Čong-un (Zdroj: profimedia.sk)

Severná Kórea využíva Ukrajinu ako skúšobné miesto pre svoje jadrové rakety, varoval juhokórejský veľvyslanec pri OSN Hwang Joon-kook, informoval britský denník Daily Express. Túto obavu vyjadril na zasadnutí Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 687 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Predpokladá sa, že údajné ruské použitie rakiet poskytnutých Pchjongjangom poskytuje režimu Kim Čong-una "cenné technické a vojenské spravodajstvo" o jeho zbraniach. "Niektorí experti sa domnievajú, že rakety odpálené na Ukrajinu sú KN-23, o ktorých KĽDR tvrdí, že môžu vyniesť jadrové hlavice," dodal Hwang.

Varovanie pred severokórejskými testami

Juhokórejský minister obrany Shin Won-sik vyjadril podozrenie, že režim Kim Čong-una plánuje testy pre hlavice, ktorých cieľom je dosiahnuť pevninu USA prostredníctvom medzikontinentálnych balistických rakiet. Tieto testy by mohla uskutočniť raketa dlhého doletu, ktorá by prekonala vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov.

Takáto spolupráca by mohla signalizovať novú fázu severokórejskej podpory ruskej invázii na Ukrajinu a pomôcť Putinovi predĺžiť útoky na susednú krajinu. Odborníci na zbrane sa domnievajú, že poskytnutím dômyselných zbraní Putinovým jednotkám Kim pravdepodobne získa významnú podporu, ktorá mu pomôže udržať ekonomiku napriek medzinárodným sankciám, uvádza Daily Express.

Posilnenie spolupráce medzi Kimom a Putinom

Potenciálna spolupráca by mohla vyústiť aj do toho, že Pchjongjang dostane z Moskvy technológiu, ktorá zvyšuje bezpečnostnú hrozbu, ktorú totalitný štát predstavuje pre USA a ich spojencov v regióne, Japonsko a Južnú Kóreu.

Spolupráca medzi Kimom a Putinom sa odvtedy zvýšila a podľa amerických predstaviteľov zahŕňa dodávku rakiet krátkeho doletu. Obe krajiny však tieto obvinenia dôsledne popierajú.