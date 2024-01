Je to realita alebo hoax? Ruský vojenský konvoj sa mal dostať na mínové pole, video ukazuje štyri obrovské explózie

Výbuch vojenského vozidla (Zdroj: X/Defense of Ukraine)

KYJEV - Na internete sa objavilo video, ktoré ukazuje, ako sa ruský konvoj dostal pod paľbu a potom sa pokúsil otočiť v mínovom poli. Plán zlyhá a všetky štyri kremeľské vozidlá boli vyhodené do vzduchu.

Od invázie ruských vojsk vo februári 2022 sa vojna na Ukrajine odohráva nielen na bojisku, ale aj na sociálnych sieťach. Nikdy predtým nebolo zdieľaných online toľko videí, fotografií a záberov z dronov z vojny. Každému, kto chce získať predstavu o zverstvách vojny, stačí len jedno kliknutie. Obe strany, Rusko aj Ukrajina, používajú nástroje propagandy a zdieľajú nové zábery online takmer každý deň.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 680 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Ukrajina má konkrétne ciele

Ukrajina má pri zverejňovaní videozáznamov veľmi konkrétne ciele: Chce udržať morálku vlastných jednotiek a ponížiť Rusko. Každý úspech, bez ohľadu na to, aký je malý, sa oslavuje online. Nie sú to len náhodní používatelia, ktorí šíria nahrávky. Videá z vojnovej zóny pravidelne zdieľa aj vláda, napríklad na X účte ukrajinského ministerstva obrany „Defence of Ukraine“.

Ukrajina zlikvidovala ruský konvoj

Ukrajina si aktuálne môže pripísať ďalší úspech: Ako ukazujú zábery z 30. mechanizovanej brigády, ktoré zverejnilo ukrajinské ministerstvo obrany, Ukrajincom sa podarilo vyradiť celý ruský konvoj. Keď sa štyri vozidlá pohybovali otvoreným terénom, najskôr vyhodili do vzduchu tank na čele konvoja. Zdá sa, že ostatní vojaci prepadli panike a pokúsili sa o odvážny manéver uprostred mínového poľa. V priebehu niekoľkých sekúnd explodovali aj ďalšie tri vozidlá. „Typický deň ruských okupantov na Ukrajine,“ napísalo ukrajinské ministerstvo obrany posmešne o nahrávkach.

Proukrajinskí používatelia Twitteru tlieskali záberom, ktoré pôsobivo ukazujú štyri megavýbuchy. „Páni, ruskí okupanti na Ukrajine sa naozaj vedia zamestnať!“ posmieva sa jeden užívateľ. "Prejsť vlastných ľudí, otáčať sa v mínovom poli - áno, typický deň," žartoval ďalší. „Tých pár, ktorí to prežili, si z cesty na Ukrajinu odnesú nezabudnuteľné dojmy,“ komentoval video ďalší užívateľ.

Pochybnosti o aktuálnosti videa

Iní však majú pochybnosti, či ide skutočne o nedávne video. "Nie je to typický deň v tomto mesiaci, pretože na zemi je sneh. Odkiaľ to máte, spred 8 mesiacov? Posledný zásah Ukrajiny, ktorý ste našli?" chce vedieť tento užívateľ bývalého Twitteru. Ďalší zrejme súhlasil a komentoval to ako „veľmi staré video“.

Falošné videá online majú zobrazovať súčasné vojnové udalosti

V skutočnosti by sa na nový video materiál malo vždy pozerať kriticky. Už sa stalo, že sekvencie z videohier boli zverejnené na internete v zníženej kvalite a následne sa tvrdilo, že ide o zábery z vojny na Ukrajine.