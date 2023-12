Čína sa dostáva pod tlak! Rusko plánuje bojovať na Ukrajine aspoň päť rokov: Nakoniec vyhráme, tvrdí Putin

Prezident Ruskej federácie Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

Počas návštevy Moskvy sa čínsky prezident Si Ťin-pching dozvedel, že jeho ruský kolega plánuje bojovať na Ukrajine aspoň päť rokov. Informoval o tom japonský web Nikkei Asia. Stretnutie prebehlo ešte v marci tohto roku a vyzerá to tak, že prezident Ruskej federácie myslel svoje slová úprimne.

Varovanie pre Čínu

Putin týmto spôsobom zhrnul vtedajšiu nepriaznivú situáciu pre Rusko a uistil Si Ťin-pchinga, že Rusko nakoniec z vojny vyjde ako víťaz. Táto poznámka bola zároveň varovaním pre Si Ťin-pchinga, aby nemenil svoj proruský postoj. Mala to byť zrejme reakcia na slová čínskeho prezidenta, ktorý opakovane tvrdil, že "vo svete prebiehajú najväčšie zmeny v tomto storočí".

Pokiaľ ide o slová Putina, že na Ukrajine plánuje bojovať päť rokov, nie je jasné, či to myslel za celú dobu konfliktu, alebo od stretnutia s čínskym prezidentom. Je rozdiel či vojna potrvá ešte tri, alebo ďalších päť rokov. A to platí aj pre Čínu. Tá sa kvôli rozsiahlej vojenskej spolupráci s Ruskom dostala pod ešte väčší tlak z strany Západu. Okrem toho rieši aj súkromné spory s Taiwanom, kde na druhej strane stojí USA, ako spojenec tohto ostrovného štátu.

Popularita pred voľbami

The New York Times sa pred časom s odvolaním na bývalých vysokých ruských predstaviteľov blízkych Kremľu vyjadril, že "od septembra Putin prostredníctvom sprostredkovateľov signalizuje, že je otvorený prímeriu". Zmrazilo by to boje v súčasných vojnových zónach, ktoré sú podľa jeho slov ďaleko od ambícií ovládnuť Ukrajinu. Možné rokovania preferuje aj šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Ukrajina však s ruskými podmienkami (demilitarizácia) dlhodobo nesúhlasí. "Prezident Zelenskyj zaviedol dňa 30. septembra 2022 zákaz rokovaní s ruskými lídrami. Toto nariadenie stále platí," vyjadril sa Lavrov.

Podľa analytikov by sa Putinove slová nemali brať vážne. Ako tvrdia, možno chcel len vyvolať ilúziu, že pred marcovými prezidentskými voľbami smeruje k prímeriu alebo dokonca k mieru. Takáto situácia by mu navyše zdvihla na popularite.

Čína medzitým prehodnotila svoju stratégiu. Ak by sa vojna medzi Ruskom a Ukrajinou predĺžila, výrazne by to ovplyvnilo plány a ambície Si Ťin-pchinga pre jeho tretie funkčné obdobie v prezidentskom kresle a generálneho tajomníka Komunistickej strany Číny. Ovplyvnený môže byť aj spomínaný veľký cieľ Si Ťin-pchinga zjednotiť Taiwan s pevninskou Čínou.

Putin stratil dôveru

Je však nepravdepodobné, že by bol Si Ťin-pching Putinovou poznámkou plne presvedčený. Čínsky vládca už prechováva nevôľu voči ruskému prezidnetovi od ich spoločného summitu, ktorý sa konal 4. februára 2022, v deň otvorenia zimných olympijských hier v Pekingu. Putin bol jediným vodcom z veľkých a silných krajín, ktorý sa zúčastnil otváracieho ceremoniálu. Prezidenti tu dokonca vyhlásili "partnerstvo bez obmedzení". O dvadsať dní Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu. Celý svet si preto myslel, že Čína súhlasí s týmto činom a Moskvu podporuje. Si Ťin-pching ale nesprávne odhadol skutočné zámery Ruska.