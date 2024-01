Obrovská tragédia kúsok za hranicami: Pes zabil iba 2-mesačné dievčatko! Spamätať sa nevedia ani zdravotníci

(Zdroj: Getty Images)

K incidentu došlo v jednom z bytov v poľskom meste Zgorzelec 2. januára. Po desivom útoku psa rodičia previezli dvojmesačné dievčatko do nemocnice. „Dievčatko k nám prišlo v bezvedomí s poškodenou lebkou a zlomenými kosťami,“ uviedol námestník riaditeľa miestnej nemocnice pre Polsat News.

Dieťa utrpelo vážne zranenia, bolo prevezené do nemocnice, no lekári mu už nedokázali pomôcť. Zomrelo na následky vážnych zranení. Námestník riaditeľa zároveň uviedol, že za celú svoju kariéru nezažil tak hrozný pohľad a prípad malého dievčatka zostáva traumou pre všetkých zdravotníkov. „Bojovali sme hodinu a pol, no došlo k nepredstaviteľnej tragédii, zranenia boli natoľko rozsiahle, že sa nám dieťa nepodarilo zachrániť,“ uzavrel. Podľa hovorcu Okresnej prokuratúry Tomasza Czułowski, pes, bulteriér, skončil v útulku. Prípadom sa teraz zaoberá polícia a celý incident je v štádiu vyšetrovania.