(Zdroj: SITA/AP)

Najdrahšími mestami na svete sa v tomto roku stali Singapur a Zürich, za nimi nasledujú Ženeva, New York a Hongkong. Oznámila to minulý týždeň poradenská spoločnosť Economist Intelligence Unit (EIU) so sídlom v Londýne, pričom upozornila, že globálna kríza životných nákladov sa ešte neskončila. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.