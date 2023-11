Brutálny útok medveďa: Ochranár skončil v nemocnici! TÁTO chyba ho mohla stát život, na vine nebola šelma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Šesťdesiatpäťročného muža, ktorému medveď spôsobil rany na hlave, tele a končatinách a ktorý sa zotavuje v nemocnici v meste Krosno, zachránil jeho kolega Lukasz Synowiecki. Podľa zistenia poľskej polície útok šelmy vyvolal práve zranený muž, ktorý sa príliš priblížil k medvediemu brlohu. Evakuácia zraneného trvala tri hodiny.

archívne video

Medveď vbehol priamo do cesty autám (Zdroj: Tip čitateľa)

"Išli sme do lesa, aby sme overili, či rúbu stromy. Usilovali sme sa o zastavenie ťažby dreva, pretože sme vedeli, že v okolí má brloh medveď. Práve preto sme úrady požiadali o vytvorenie zvláštnej ochrannej zóny so zákazom vstupu. Ale dopustili sme sa nedopatrenia a nepozornosti, keď sme sa ocitli príliš blízko brlohu, čo sme neplánovali,“ povedal Synowiecki novinárom.

Aktivista pripustil aj ďalších chybu. S kolegom sa rozdelili a boli od seba asi 100 metrov, keď medveď zaútočil. "Samotný útok som nevidel, len som počul krik a ryk zvieraťa. Sám som začal kričať a utekal som tým smerom, a v tej chvíli medveď prerušil útok," poznamenal.

archívne video

Medveď pobehoval v ranných hodinách obcou Lieskovec (Zdroj: Facebook/J.U.)

Problém bol ale v tom, že sa medveď vzápätí otočil a vydal smerom k Synowieckému. "Videl som ho na zlomok sekundy. Bol to silný jedinec," povedal aktivista, ktorý v tej chvíli spomínal na rady, ako sa v strete so šelmou zachovať - padnúť na zem a stočiť sa do klbka. "Našťastie to nebolo potrebné. Také zviera by zabilo bez námahy. Ale zjavne nás medveď chcel len varovať, že sme sa ocitli príliš blízko jeho územia. Utiekol, keď videl, že ľudí je viac," dodal.

Fotopułapka uchwyciła atak niedźwiedzia na ekoaktywistę. Chciał udowodnić, że gawra jest pusta bo leśnicy zniszczyli jego siedlisko. Niezła ironia losu - pseudoekolodzy szczuli na leśników, GOPR i policjantów, a teraz ci ludzie ratują im życie.



Będzie Nagroda Darwina? pic.twitter.com/ig32fe05Ne — Michał Gzowski (@GzowskiMichal) November 15, 2023

"Plne sme nedodržali bezpečnostné pravidlá. Obaja sa teraz pomaly spamätávame, ale to nič nemení na skutočnosti, že sa cítime zle kvôli vzniknutej situácii, keď sme - hoci s dobrými úmyslami - narušili medveďov pokoj. Keby tam bola ochranná zóna, nestalo by sa to," usúdil Synowiecki, podľa ktorého lesníci rúbali stromy len 60 metrov od medvedieho brlohu. V celom regióne sú podľa neho len dve ochranné zóny pre medvede. Synowiecki tiež podozrieva zamestnancov štátnych lesov, že úmyselne nehlásia, kde všade sa medvedí brlohy nachádzajú.