Má len 25 rokov a zachránila desiatky životov: Útočníkov vlákala do pasce, sama piatich zabila!

TEL AVIV - Mladá Izraelčanka zabránila masakru. Krátko pred tým, ako teroristi Hamasu zaútočili na jej kibuc, Inbal Libermanová (25) rýchlo zareagovala. Odviedla ženy a deti do bezpečia a potom rozdala zbrane svojmu tímu. Teraz je Inbal v Izraeli oslavovaná ako hrdinka.

Zábery z Izraela šokujú svet. Obetí teroristických útokov Hamasu v Izraeeli pribúda. Ale medzi násilím a strachom sú aj príbehy, ktoré dávajú nádej. Ako ten o Inbal Liebermanovej, ktorej sa podarilo ochrániť svoju komunitu pred Hamasom.

V decembri 2022 bola 25-ročná žena zvolená za bezpečnostnú koordinátorku kibucu Nir Am. Malá komunita sa nachádza len pár stoviek metrov od hranice s pásmom Gazy. Liebermanová tu vyrastala pred dokončením vojenskej služby a štúdiom na Women's Leadership School.

Inbal prevzala pozíciu bezpečnostnej koordinátorky od svojho strýka Amiho Rabina, čím sa stala prvou ženou v Izraeli, ktorá túto úlohu zastáva. Koordinátori vojenskej bezpečnosti sú zodpovední za bezpečnosť kibucu v núdzových situáciách a držia pozície až do príchodu armády alebo polície.

Behala z domu do domu ako šialená

Skoro ráno 7. októbra si Inbal rýchlo uvedomila, že niečo nie je v poriadku. "Teroristi sa zrejme pokúsili vlámať do veľkej slepačej farmy neďaleko Nir Am, pričom si pravdepodobne pomýlili jej plot s plotom kibucu," povedal pre Times of Israel Liebermanovej strýko Ami Rabin.

25-ročná dievčina však okamžite zareagovala. „Bola jednou z prvých v celom štáte Izrael, ktorá pochopila, čo sa deje. Behala z domu do domu ako šialená,“ povedal Rabin. Najprv odviedla ženy a deti z komunity do bezpečia. Potom rozdala zbrane zásahovému tímu a koordinovala pozície pozdĺž plotu kibucu.

Bojovníci Hamasu, ktorí prišli krátko nato zabíjať civilistov, boli nakoniec privítaní streľbou. Neskôr pri plote napočítali 25 tiel. Inbal sama zastrelila piatich útočníkov. Vďaka jej rýchlej reakcii je Nir Am jedným z mála kibucov v blízkosti pásma Gazy, ktoré zostali nedotknuté.

Liebermanová je teraz oslavovaná ako národná hrdinka

Po tom, čo sa komunite podarilo teroristov odraziť, Inbal a jej rodina, podobne ako mnohí ďalší obyvatelia kibucu, boli evakuovaní. Momentálne býva v hoteli v Tel Avive, kde jej starosta Ron Huldai zablahoželal k hrdinskému činu.

"Inbal je hrdinka," napísal Huldai na Facebooku. "Vďaka jej chladnej hlave, odvahe a hrdinstvu sa zachránili desiatky životov a ich kibuc."