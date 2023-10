MIMORIADNE Slovensko posiela do Izraela vládny špeciál

(Zdroj: Topky)

TEL AVIV - Niekoľko stoviek občanov dnes z Izraela evakuovalo Maďarsko či Poľsko. V krajine, ktorú napadlo palestínske hnutie Hamas, sa nachádzajú aj stovky Slovákov. Problém je, že viaceré letecké spoločnosti prerušili do Izraela letecké spojenia. Slovenská vláda preto prijala rozhodnutie, že pre našich občanov pošle letecký špeciál.

Ako informuje komunikačný odbor slovenského ministerstva zahraničia, vláda SR rozhodla o vyslaní vládneho leteckého špeciálu na repatriáciu občanov Slovenska z Tel Avivu v stredu 11. októbra. Pre slovenských občanov poletí v skorých ranných hodinách z Bratislavy Airbus A319 OM-BYK s kapacitou 89 miest. Na palube budú k dispozícii našim občanom aj dvaja zdravotníci z Asociácie samaritánov, informuje Letecký útvar ministerstva vnútra SR.

Slovenka žijúca v izraelskom meste Tel Aviv vysvetľuje napätú situáciu v krajine (Zdroj: Diana Atzmon Weinberg)

Veľvyslanectvo SR v Tel Avive je v kontakte s početnými občanmi SR v Izraeli a pracuje na zostavení zoznamu cestujúcich. Ako ministerstvo dodáva, prioritu budú mať zraniteľné osoby.

Rezort tiež upozorňuje, že Slováci by mali naozaj dôkladne zvážiť cestu do Izraela. "V súčasnosti to rozhodne nie je vhodná destinácia na púť, turistiku či dovolenku," zdôrazňuje rezort.

V tejto súvislosti tiež kritizuje niektoré cestovné kancelárie za nezodpovedné konanie, ktoré napriek situácii v krajine naďalej plánujú organizovať a realizovať zájazdy do Izraela. "Žiaľ, štátne orgány im to nemôžu zakázať, chceme však dôrazne apelovať na zodpovednosť a zdravý rozum," píše ministerstvo.

Civilná letecká preprava do Izraela i z krajiny je síce čiastočne obmedzená, no stále funkčná, hoci mnohé lety majú meškanie. "Pre cestujúcich nachádzajúcich sa v oblastiach bližšie k hranici Jordánska dávame do pozornosti aj možnosti dopravy z letiska v Ammáne," upozornilo ministerstvo.