MIMORIADNY ONLINE Hamas chce rukojemníkov použiť ako živé štíty, ich popravy zverejní: V Izraeli našli ďalších 100 mŕtvych

21:25 Izraelské letecké údery v Pásme Gazy sú podľa premiéra Benjamina Netanjahua "len začiatkom" operácií izraelskej armády, ktorá od soboty bojuje v oblastiach pri hraniciach Pásma Gazy s ozbrojencami tamojšieho radikálneho hnutia Hamas. Armáda už ohlásila, že obnovila kontrolu nad izraelskými obcami v oblasti, na juhu krajiny sa zhromaždilo na 100.000 rezervistov a napríklad Spojené štáty očakávajú, že Izrael do dvoch dní začne pozemnú operáciu do Pásma Gazy.

21:20 Pravidelný let Tel Aviv - Piešťany – Tel Aviv, ktorý sa mal uskutočniť v stredu (11. 10.), bol zrušený. Informovala o tom riaditeľka odboru komunikácie Trnavského samosprávneho kraja Natália Petkáčová. Aktuálne sa čaká na informácie o ďalších krokoch a možnostiach dopravy cestujúcich späť na Slovensko.

21:15 Viac ako 100 mŕtvych tiel našli izraelskí záchranári v kibuci, ktorý bol počas útoku militantného hnutia Hamas na Izrael dejiskom zadržania rukojemníkov. V pondelok to oznámila izraelská záchranná služba Zaka, informuje agentúra AP.

20:55 Konflikt v Gaze v pondelok zatienil významnú konferenciu o Vatikáne a holokauste. Jedna z účastníčok konferencie označila počet obetí bojov za najhorší masaker židovských civilistov od skončenia holokaustu.

20:50 Európska komisia (EK) v pondelok večer spresnila vyhlásenie, ktoré poobede zverejnil eurokomisár pre politiku susedstva a rozšírenie Oliver Várhelyi. Uviedol, že EÚ po útoku Hamasu na Izrael dočasne zastavila vyplácanie rozvojovej pomoci pre Palestínčanov a prehodnocuje podporu v hodnote 691 miliónov eur.

20:40 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyzval Izrael, aby bezhlavo neútočil na civilistov v pásme Gazy v boji proti militantom z hnutia Hamas. Povedal to v telefonáte so svojím izraelským kolegom Jicchakom Herzogom, uviedla Erdoganova kancelária. Informujú agetúry AFP a AP.

20:20 Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok pohrozilo, že po každom neohlásenom útoku izraelskej armády na civilistov v pásme Gazy zabije izraelského civilného rukojemníka. Informuje agentúra AP.

19:45 Škótsky premiér Humza Yousaf v pondelok vyhlásil, že rodičov jeho manželky zastihla dramatická zmena situácie, ktorá nastala po víkendovom útoku Hamasu na Izrael. Informuje agentúra AFP.

19:00 Nemecký kancelár Olaf Scholz oznámil, že v pondelok večer má rokovať s vedúcimi predstaviteľmi Francúzska, Spojených štátov a Británie v reakcii na krízu, ktorú vyvolal sobotňajší masívny útok palestínskej militantnej skupiny Hamas na juh Izraela. Informovala agentúra AFP.

18:40 Český premiér Petr Fiala podporuje presun českého veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema. V súčasnosti by to podľa neho bol žiaduci krok. Chce o tom rokovať s koaličnými partnermi. V pondelok to napísal na sociálnej sieti X. "Osobne dlhodobo podporujem presun českej ambasády do Jeruzalema. Som presvedčený, že v súčasnej dobe by to bol žiaduci krok. O konkrétnom postupe v tejto situácii budem chcieť rokovať s koaličnými partnermi," uviedol český premiér.

18:25 Zatiaľ nespresnený počet rakiet vypustilo dnes na Jeruzalem palestínske hnutie Hamas, podľa jeho vyhlásenia malo ísť o odvetu za izraelské útoky na civilné obydlia v Pásme Gazy. V Jeruzaleme sa rozozneli sirény a denník Haarec s odvolaním sa na zdravotnícku službu Magen David Adom informoval o deviatich zranených. Podľa fotografií zdieľaných na sieti X bola poškodená mešita v osade neďaleko Jeruzalema.

18:05 Palestínske militantné hnutie Hamas nie je otvorené vyjednávaniu o výmene zajatcov s Izraelom. V pondelok to v katarskej metropole Doha vyhlásil člen vedenia Hamasu Hossam Badran, informuje agentúra AFP.

"Vojenská operácia stále prebieha, aktuálne preto neexistuje priestor na vyjednávanie o zajatcoch ani o iných záležitostiach," vyhlásil. "Naším cieľom je teraz všetkými silami zabrániť pokračovaniu okupácie a masakrov obyvateľov Gazy, ktorí sú priamymi cieľmi útokov," dodal.