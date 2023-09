Do Česka prúdi viac ruskej ropy ako v minulosti: Pracujeme v súlade so sankciami, tvrdí Orlen

Sieť čerpacích staníc Orlen v Českej republike (Zdroj: Facebook/ORLEN)

Náš severozápadný sused sa ocitol v netradičnej situácii. Napriek tomu, že Západ uvalil na Rusko tvrdé ekonomické sankcie, ruský dodávateľ ropy do ČR zaznamenal ešte väčšie zisky ako v minulom roku. Ako uvádza poľský money.pl, hlavným príjemcom dodávok od českého prevádzkovateľa ropovodov MERO je Orlen Unipetrol, ktorý je súčasťou poľského koncernu PKN Orlen.

V prvom polroku 2023 pochádzalo až 65 percent všetkej suroviny dovezenej do Česka cez ropovod Družba z Ruska. Oproti minulému roku je to nárast o deväť percent. Orlen má na území Českej republiky dve rafinárie v Litvínove a Kralupoch. Nášmu susedovi sa však napriek sankciám uvaleným na Rusko podarilo vyjednať akési prechodné obdobie.

Budovanie TAL

Znamená to, že súčasný stav má byť len dočasný. Česi totiž nemohli z dňa an deň seknúť s dovozom ruskej ropy, pretože na to nemajú prispôsobenú infraštruktúru. MERO však má pracovať na rozšírení potrubia Trans-Alpine Pipeline (TAL), ktorá umožní ČR odkloniť sa od ruskej ropy. Podľa predbežných informácii sa tak má stať v najbližších dvoch rokoch.

Spoločnosť Orleon Unipetrol popiera, že by sa do ČR dovážalo väčšie množstvo ropy ako v minulosti. Okrem toho zdôrazňuje, že všetko prebieha v súlade so sankciami uvalenými na Ruskú federáciu. Odvoláva sa pritom na zmluvu, ktorá bola podpísaná ešte v roku 2013.

Nemali na výber

Orlen ubezpečuje, že do Poľska neprúdi v súčasnosti žiadna ropa z Ruska. Prezident spoločnosti Daniel Obajtek zdôraznil, že spoločnosť obmedzila dodávky ruskej ropy hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine (24. február 2022). "Neboli sme naivní. Už v roku 2017 sme investovali do procesu diverzifikácie ropy. Nebolo to jednoduché, ale po vypuknutí vojny sme už boli pripravení na akýkoľvek scenár. Prerušili sme námorné dodávky z Ruska, iné krajiny tak vo februári 2022 ešte nespravili," povedal.

Okrem toho priblížil, prečo Poliaci hneď nevypovedali zmluvu s Ruskom. "Urobili sme to pre dobro našich občanov a pre spoločnosť Orlen. Viete si predstaviť, čo by znamenalo vypovedanie zmluvy? Museli by sme platiť pokuty. Tieto peniaze by len posilnili Putinov režim," dodal s tým, že PKN Orlen má platnú zmluvu na dodávky ropy s ruskou spoločnosťou Tatnefť do konca roku 2024. Orlen v súčasnosti dodáva ropu zo Severného mora, západnej Afriky, Stredozemného mora, Perzského a Mexického zálivu.