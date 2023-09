Bývalý Putinov bodyguard je v ohrození života! Prehovoril na rovinu: Pre TOTO je atentát na šéfa Kremľa nemožný

Bývalý ochrankár vysvetlil, prečo je atentát na Putina takmer nemožný. (Zdroj: YouTube/Dožď)

MOSKVA - Vitalij Brižatyj roky pracoval pre ruského prezidenta, kým po vypuknutí vojny neutiekol do Ekvádoru. Teraz hovorí, ako Putin žije – a prečo je pokus o atentát na diktátora prakticky nemožný.

Vitalij Brižatyj niekoľko rokov pracoval pre ruskú políciu, kým v roku 2021 nedostal prácu osobného strážcu Vladimira Putina (70). Na Krymskom polostrove, ktorý anektovalo Rusko, monitoroval vládcov tajný dovolenkový dom v obci Oliva.

Dňa 24. februára 2022, v deň ruskej invázie, podal Brižatyj návrh na svoje odvolanie. Keď to odmietli, Rus sa koncom roka 2022 rozhodol z Ruska utiecť aj s rodinou a odísť do Ekvádoru. Podľa vlastných vyjadrení ho tam teraz prenasledujú bývalí kolegovia.

Ako Putin žije na Kryme

V rozhovore Rus vysvetľuje, ako Putin žije na Kryme: „Je to minimesto. Je tam administratívna budova, do ktorej sme nesmeli vstúpiť, samostatná armáda, ktorá tam žije, zbrojnica, potápačská skupina a lekári." Pre ruského prezidenta boli v malej dedinke dokonca vybudované heliporty a klziská na ľadový hokej.

Brižatyho úlohou bolo dvakrát denne kontrolovať oblasť, či sa v nej nenachádzajú výbušniny a zaistiť bezpečnosť pri Putinovom príchode. Všetci ho volali „prvý“ a nikto nikdy nespomenul jeho priezvisko. Práca bodyguarda platila okolo 650 eur mesačne.

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev)

Putin priletel len dvakrát, spomína expolicajt. Veď v dovolenkovom dome ani nestrávil noc. „Faktom je, že Putin svoje pohyby starostlivo tají, dokonca aj pred vlastnými zamestnancami,“ povedal Rus. „Jediní ľudia, ktorí sa môžu dostať k Putinovi, sú jeho bodyguardi, špeciálna jednotka Federálnej bezpečnostnej služby. Je to elita medzi elitou.“

Atentát na Putina nemožný

Z tohto dôvodu je pokus o atentát na ruského diktátora prakticky nemožný. „Výber dôstojníkov federálnej bezpečnostnej služby je organizovaný tak, že takmer všetci veria, že ich úloha je správna,“ povedal Brižatyj. Mnohí z jeho bývalých kolegov jednoducho „vnímali vojnu ako dobrú príležitosť na povýšenie“.

Brižatyj sa tiež nechcel pasívne zapojiť do vojny proti Ukrajine. Teraz sa musí v Ekvádore báť o svoj život. Bývalý kolega mu nedávno napísal: „Idú k tebe. Neodpovedaj mi a vymaž moje číslo. Dávaj pozor!".