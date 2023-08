Dráma v Bratislave: Po cestách jazdil šialenou rýchlosťou na kradnutej motorke a s drogami v tele! VIDEO z naháňačky

(Zdroj: FB / Polícia SR - Bratislavský kraj)

V pondelok ráno sa v skupinách na sociálnych sieťach venovaným Ružinovčanom dopytovali odpovedí. Dôvodom bola nočná policajná naháňačka, ktorá mnohých zobudila. Podľa slov diskutujúcich prv bolo počuť motorkára a sirény jedného policajného auta, následne sa k mužom zákona pridali ďalšie hliadky. Celé sa to malo skončiť v Parku Andreja Hlinku, no nik nevedel viac podrobností o celej akcii. Až doteraz.

Bratislavská polícia vniesla do celej veci viac svetla. Podľa slov hovorcu Michala Szeiffa sa to celé začalo v noci z nedele na pondelok, konkrétne 28. augusta o 1:30 na Kazanskej ulici. "Hliadka policajtov druhého bratislavského okresu spozorovala dva motocykle idúce vedľa seba, pričom jeden z motocyklov nemal namontované tabuľky s EČV. Nakoľko sa vodič v tomto prípade dopustil priestupku, rozhodli sa ho zákonným spôsobom za využitia výstražného svetelného a zvukového znamenia zastaviť. Obaja vodiči však prudko zrýchlili a hliadke začali unikať vo vysokej rýchlosti," informovali na sociálnej sieti. Ako dodal, vodiči nerešpektovali dopravné značenia či opakované výzvy k zastaveniu. Ba čo viac, vo vysokej rýchlosti ohrozovali ostatných účastníkov cestnej premávky. Tá mala na Ružinovskej ulici prekročiť 160 kilometrov za hodinu.

Muž na ukradnutom motocykli unikal policajným hliadkam ulicami Bratislavy vo viac ako 160 km/h rýchlosti (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

"Na ulici Mlynské Nivy sa rozdelili, pričom hliadka PZ prenasledovala vodiča motocykla, ktorý mal namontované EČV, nakoľko im bol bližšie. Prenasledovanie pokračovalo do mestskej časti Petržalka, následne po Panónskej ceste v smere do centra Bratislavy, pričom vodič motocykla v úseku mosta SNP prešiel do protismernej časti vozovky, kde priamo ohrozoval iných účastníkov cestnej premávky. Vysokou rýchlosťou unikal centrom Bratislavy, následne prešiel až do mestskej časti Ružinov, kde na Ružinovskej ulici zoskočil z motocykla a dal sa na útek v smere do parku Andreja Hlinku. Policajti muža však dobehli, obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie," vysvetlili muži zákona.

Po preverení údajov však zostali prekvapení - motocykel, na ktorom páchateľ jazdil, bol odcudzený v Rakúsku a evidenčné číslo, ktoré bolo na motorke namontované, sa s vozidlom nezhodovalo. "Vodič motocykla bol zároveň podrobený lekárskemu vyšetreniu, ktoré preukázalo prítomnosť amfetamínu, metamfetamínu a MDMA v jeho organizme. Vyvodením trestno právnej zodpovednosti voči konkrétnej osobe sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II," uzavreli.

