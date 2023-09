Najslávnejší ruský zbeh! Vojenský pilot utiekol na Ukrajinu aj s vrtuľníkom, dostal obrovskú odmenu: Toto je jeho príbeh

Maxim Kuzminov dezertoval s vrtuľníkom na Ukrajinu. (Zdroj: profimedia.sk)

KYJEV - Ukrajinské médiá už niekoľko dní informujú o 28-ročnom ruskom vojenskom pilotovi Maximovi Kuzminovi, ktorý koncom augusta pristál so svojím vrtuľníkom Mi-8 v Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny a vzdal sa ukrajinským ozbrojeným silám. Teraz za to dostal prémiu pol milióna amerických dolárov (okolo 466 000 eur).

Hovorca vojenskej rozviedky Andrij Jusov v utorok v televízii uviedol, že peniaze budú vyplatené v národnej mene hrivny. Vyzval ostatných ruských vojakov, aby ich nasledovali.

Bráňte svoju česť a svoje svedomie

„Ukrajina je demokratický právny štát. Plníme si svoje vlastné záväzky a medzinárodné právo,“ povedal Jusov. „Preto ešte raz: Tí Rusi, ktorí sa nechcú stať vojnovými zločincami, prosím, vzdajte sa, prebehnite na ukrajinskú stranu a obhajujte svoju česť a svedomie, bojujte proti Putinovmu režimu.“ Tajná služba mala mladého muža priviedla k dezercii počas dlhej špeciálnej operácie.

Pilot vyzýva krajanov

Opustený pilot v ukrajinskej televízii vysvetlil dôvody svojho úteku a zdôraznil, že zbehol „z vlastnej vôle“. V dokumente o „zostrelených ruských pilotoch“ odvysielanom v nedeľu Maxim Kuzminov apeloval aj na svojich bývalých spolubojovníkov, aby ho nasledovali. „Ak urobíte to, čo ja, nebudete to ľutovať. Do konca života bude o vás postarané. Bude vám ponúknutá práca, kdekoľvek budete chcieť. Objavíte svet farieb,” zdôraznil 28-ročný mladík.

Prémie za ruskú vojenskú techniku

Podľa internetového portálu Ukrajinska pravda Kuzminovov vrtuľník pristál vo východoukrajinskom regióne Charkov. Zahynuli dvaja nezasvätení členovia posádky, ktorí mu chceli zabrániť v jeho dlho plánovanej akcii. Pilot bol na Ukrajine so svojou rodinou, ktorá predtým utiekla z Ruska. V krajine sa nachádza aj vrtuľník, ktorý mal mať na palube náhradné diely pre ruské stíhačky.

Ukrajina má oficiálny zoznam prémií za vojenskú techniku, ktorú môžu ruskí vojaci odovzdať. Napríklad za tank je 100 000 amerických dolárov. Na druhej strane v Rusku sa bonusy vyplácajú za zostrelenie lietadiel, tankov a iných zbraní.