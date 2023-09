Rumunsko pripravuje opatrenia na ochranu obyvateľov pri ukrajinskej hranici

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Libkos)

BUKUREŠŤ - Rumunská vláda pripravuje opatrenia na ochranu obyvateľstva žijúceho v blízkosti hraníc so susednou Ukrajinou. Reaguje tak na intenzívne ruské útoky ukrajinské prístavy v oblasti dunajskej delty v bezprostrednej blízkosti hraníc Rumunska, členskej krajiny NATO, informuje agentúra DPA.

Na rumunskom území v pohraničnej oblasti sa len pred niekoľkými dňami našli trosky, ktoré by mohli byť zvyškami ruského dronu. Rumunské úrady zatiaľ zisťujú, či tomu tak skutočne je. Rumunský Národný výbor pre výnimočné situácie (CNSU) v piatok rozhodol, že v delte Dunaja budú zavedené opatrenia na ochranu pred hrozbami zo vzduchu, a tiež príslušné výstražné mechanizmy. Ich zavádzanie bude koordinovať rumunský vicepremiér Marian Neacšu.

Rusko v posledných dňoch opakovane útočilo na ukrajinské dunajské prístavy Reni, Izmajil a Kilija. Tie sa nachádzajú necelých 500 metrov od územia Rumunska a sú na dohľad obyvateľov rumunských obcí na opačnom brehu rieky Dunaj. V noci na pondelok sa v neobývanej zalesnenej oblasti pri rumunskej dedine Plauru, ležiacej neďaleko prístavu Izmajil, našli zvyšky potenciálne pochádzajúce z ruského špionážneho dronu, ktorý neniesol žiadnu nálož. Ich pôvod však objasní až ďalšie vyšetrovanie.

Podľa Severoatlantickej aliancie nič nenasvedčuje tomu, že by Rusko úmyselne zaútočilo na Rumunsko. O tom, že na územie Rumunska dopadli zvyšky ruského dronu ako prvá informovala Ukrajina, no vláda v Bukurešti toto tvrdenie najskôr odmietala. Dostala sa preto pod paľbu kritiky rumunských médií, ktoré jej vyčítali aj to, že obyvateľstvo v oblasti Dunajskej delty nie je nijako chránené pred prípadnými ruskými útokmi a ich následkami a že tam nefungujú ani žiadne varovné systémy. V riedko obývanej oblasti sa nachádza 32 dedín, v ktorých celkovo žije okolo 27.000 obyvateľov.