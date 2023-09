Spojené štáty varujú Pchjongjang pred možnou dodávkou zbraní Rusku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan vyhlásil, že severokórejský vodca Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin plánujú diskutovať o potrebách Ruska v oblasti zbrojenia.Rusko sa podľa Sullivana bude snažiť získať zbrane od svojho východného suseda s cieľom zaútočiť na ukrajinské zásoby potravín a vykurovaciu infraštruktúru pred blížiacim sa zimným obdobím."Na Severnú Kóreu to nevrhne dobré svetlo a zaplatí za to cenu v medzinárodnom spoločenstve. To, že sa Rusko musí obrátiť na takú krajinu, akou je Severná Kórea, hovorí za všetko," skonštatoval Sullivan.

Ruský minister obrany Sergej Šojgu v pondelok uviedol, že Rusko zvažuje spoločné námorné cvičenia so Pchjongjangom. "Sú to naši susedia, tak prečo nie?" povedal.Denník The New York Times v pondelok priniesol správu o tom, že Kim Čong-un sa plánuje osobne stretnúť s Putinom v ruskom Vladivostoku počas Východného ekonomického fóra, ktoré je naplánované na 10. až 13. september. Špekuluje sa aj o jeho ceste do Moskvy. Kremeľ tieto správy však nepotvrdil. "Nemáme k tomu čo povedať," skonštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Šojgu koncom júla cestoval do KĽDR so zámerom získať dodatočnú muníciu

Putin chce podľa NYT získať od Severnej Kórey delostrelecké granáty a protitankové strely. Výmenou by Rusko ponúklo Severnej Kórei (KĽDR) pokročilú technológiu pre satelity a ponorky na jadrový pohon. Biely dom uviedol, že Šojgu koncom júla cestoval do KĽDR so zámerom získať dodatočnú muníciu.OSN, USA, Británia, Južná Kórea i Japonsko minulý týždeň vyhlásili, že akákoľvek dohoda posilňujúca spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou by porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN zakazujúce dohody o zbraniach s Pchjongjangom. Moskva tieto rezolúcie sama schválila.

Spojené štáty v auguste uvalili sankcie na tri právnické osoby obvinené z úsilia sprostredkovať obchody so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom.Tieto sankcie však podľa výskumníka z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie nezastavia obchodovanie Ruska a Severnej Kórey so zbraňami. "Vojna na Ukrajine a strategické súperenie medzi Spojenými štátmi a Čínou prakticky neutralizovali súčasný systém Bezpečnostnej rady OSN," povedal pre agentúru AFP.