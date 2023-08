Šokujúce slová Orbána v rozhovore pre americký FOX News! Trump je spasiteľom ľudstva a zachráni Západ

Viktor Orbán (Zdroj: SITA/Bertrand Guay, Pool via AP)

BUDAPEŠŤ - Vojnu na Ukrajine by podľa maďarského premiéra Viktora Orbána ukončil okamžitý mier a tiež návrat exprezidenta USA Donalda Trumpa k moci. Vyplýva to z rozhovoru, ktorý poskytol populárnemu exmoderátorovi americkej televíznej stanice Fox News Tuckerovi Carlsonovi, ktorého záznam zverejnili na sociálnej sieti X (Twitter) v utorok.

Moderátor v polhodinovom rozhovore okrem iného položil Orbánovi otázku, čo by robil s vojnou na Ukrajine, ak by bol na mieste šéfa NATO či amerického prezidenta. Maďarský premiér bez váhania odvetil: "Mier. Okamžite. A zavolať späť Trumpa!"

Archívne video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 552

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 552 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Podľa Orbána bola Trumpova zahraničná politika najlepšou v USA za posledných niekoľko desaťročí. Orbán si myslí, že ak by bol prezidentom Trump, Rusko by nemohlo napadnúť Ukrajinu. "Trump je ten, kto môže zachrániť západný svet a možno aj celé ľudstvo," podčiarkol predseda maďarskej vlády.

Bývalý prezident Donald Trump (Zdroj: SITA (AP Photo/LM Otero, File))

Spresnil, že ukončenie vojny na Ukrajine si predstavuje uzavretím dohody s Rusmi, v rámci ktorej by bola zaistená bezpečnosť a suverenita Ukrajiny, nie však jej členstvo v NATO. "Okrem toho treba Rusov začleniť do bezpečnostnej architektúry Európy, pretože bez nej nemôžeme zaručiť občanom Európy bezpečný život. Kľúč k ukončeniu vojny je aj tak v rukách Spojených štátov. Úbohí Ukrajinci sami nemajú v tejto vojne šancu. Ak prestane Západ dodávať peniaze a zbrane, predovšetkým Spojené štáty, vojna sa skončí," vyhlásil Orbán.

Putinova bábka

Maďarský premiér kritizoval vzťah Spojených štátov k Maďarsku. "Sme síce v NATO spojencami USA, stále sa k nám však správajú horšie ako k Rusom," podotkol Orbán. Podľa vlastných slov sa však neobáva, že by sa Bidenova administratíva pokúsila ekonomicky poškodiť Maďarsko.

Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Carlson pripomenul, že v amerických médiách Orbána vykresľujú ako bábku Ruska a priateľa prezidenta Vladimira Putina. "Ak by sa vzhľadom na naše dejiny kohokoľvek na ulici spýtali, či by mohol byť akýkoľvek slobodne zvolený maďarský líder Putinovou či ruskou bábkou, povedal by, že to je vtip. To je nemožné. Maďarsko ako suverénna krajina neberie takéto obvinenia vážne a snaží sa udržiavať racionálne vzťahy s Rusmi, najmä v oblasti ekonomiky a energetiky," reagoval maďarský ministerský predseda.

Carlson v apríli opustil televíziu Fox News, v ktorej patril k najznámejším osobnostiam. Jeho populárnu večernú reláciu Tucker Carlson Tonight sledovalo v hlavnom vysielacom čase najmä pravicovo zmýšľajúce publikum.