Trump zdieľal s podnikateľom tajné informácie o jadrových ponorkách

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mary Altaffer)

NEW YORK - Bývalý americký prezident Donald Trump krátko po odchode z úradu zdieľal s austrálskym podnikateľom Anthonym Prattom informácie o amerických jadrových ponorkách. TASR správu prevzala v piatok z webovej stránky denníka The New York Times (NYT), ktorý sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.