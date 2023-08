Do Chorvátska prichádza obrovská zmena počasia: Tlaková níž IRWIN prinesie teploty nižšie o 17 stupňov Celzia!

(Zdroj: gettyimages.com)

Meteorológovia sa obávajú, že tlaková níž by mohla zopakovať situáciu s povodňami, ktoré sa objavili v Slovinsku na začiatku augusta, no tentokrát by povodne zasiahli aj Chorvátsko, informuje imeteo.sk. Stredozemné a Jadranské more dosahujú teplotu v rozmedzí medzi +26 až +29 stupňov Celzia, a s vyššou vlhkosťou vzduchu sú tieto podmienky ideálne pre vznik búrkových mračien. Práve na jeseň je rozdiel medzi teplotou mora a vzduchu najvýraznejší a prináša daždivé počasie.

Najvyššiu teplotu mora zaznamenali na pobreží Francúzska a Talianska. Tlaková níž Irwin sa tak bude pomaly presúvať z oblasti Stredozemného mora až nad Alpskú oblasť. Výrazná zmena počasia by mala zasiahnuť aj Split, kde by teplota klesla z letných 35 stupňov na 23 stupňov Celzia.

V dalmatínskej Zagore by teploty v stredu mali dosiahnuť iba 22 stupňov Celzia, informujú chorvátske médiá. Na niektorých miestach by tak zmena mohla predstavovať rozdiel v teplote až 17 stupňov Celzia. Výrazná zmena čaká aj sever Talianska, Švajčiarsko a Rakúsko, kde by počas nadchádzajúcich hodín mohlo spadnúť až 400 mm zrážok. Ohrozené sú tak vodné toky a prívalový dážď môže spôsobiť vlnu povodní.