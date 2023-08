TO tu už dlho nebolo: Nad západným Slovenskom vyčíňal hotový Armagedon! Rozsiahle škody na obľúbenom kúpalisku

(Zdroj: FB / SWS, Tip čitateľa, )

Nad západným Slovenskom v noci vyčíňali frontálne búrky, ktoré sa následne rozšírili aj nad stredné a východné Slovensko. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti. "Ojedinele budú aj intenzívne. Môžu priniesť krúpy, mimoriadnu bleskovú aktivitu a prívalové zrážky. Vzhľadom na postup v prúdení budú búrky trvať aj dlhšiu dobu s vysokými úhrnmi zrážok," vydali meteorológovia výstrahy. A búrky veru intenzívne boli. Priniesli so sebou intenzívnu bleskovú aktivitu, lejaky a silný vietor. Podľa lovcov búrok fúkal v okolí Trenčína silný vietor, ktorý v nárazoch dosahoval rýchlosť 60 kilometrov za hodinu.

Podľa zrážkomerných staníc SHMÚ padlo najviac zrážok v Šaštíne-Strážiach, a to takmer 47 milimetrov. Nezaostával však prakticky celý západ Slovenska - intenzívne pršalo aj na Podunajskej nížine, kde v priemere padlo 25 milimetrov zrážok. "Zásah do zábradlia na balkóne vyzerá presne takto. Technika prežila, balkón prežil, fasáda vyzerá nepoškodená," napísal Marek v skupine na sociálnej sieti pre lovcov búrok.

V Komárne podľa obyvateľov fúkal veľmi silný vietor, ktorý spôsobil viaceré škody. Na cestách ležali popadané stromy či konáre. Podľa portálu blesky.bourky udrelo len za 2 hodiny viac ako 5000 bleskov. Celkovo za pondelok podľa portálu udrelo na území Česka a Slovenska spolu takmer 49-tisíc bleskov, najviac medzi 21 a 23 hodinou. Ďalších zhruba 6000 bleskov udrelo od polnoci do 6. hodiny ráno.

V Ružinove nestíhala kanalizácia, čo spôsobilo, že mnohé cesty boli vytopené. Okrem toho mnohých obyvateľov nepríjemne prekvapilo, že museli riešiť aj vytopené pivnice. To však nebolo všetko. Obce v okolí Bratislavy hlásili aj výpadky elektriny. Napríklad, podľa čitateľky Ley z Budmeríc nemali elektrinu po prvej búrke, ktorá sa ich obcou prehnala ešte podvečer.

Elektrinu po silnej búrke nemali ani v Šamoríne, kde podľa obyvateľov bolo vidieť blesky každú sekundu a hromy udierali prakticky bez prestávky. Maďarský Idökép zverejnil video zo Siofóku, kde fúkal silný nárazový vietor s rýchlosťou 100 kilometrov za hodinu. Išlo o downburst, ktorý vytvára silný ničivý vietor, ktorý fúka priamočiaro, nie vodorovne. Slabší downburst zrejme fúkal aj v okolí Veľkého Medera a Komárna.

O downburste hovoria aj v Podhájskej, kde silný vietor spôsobil rozsiahle škody. Pred termálnym kúpaliskom vidieť spúšť - všade sú triesky, laty, polámané tabule, zničené stánky, popadané stromy. "Vážení návštevníci! Z dôvodu nočnej veternej smršte, ktorá sa prehnala areálom kúpaliska je Termálne kúpalisko Podhájska do odvolania ZATVORENÉ. Na odstránení škôd a opätovnom otvorení sa intenzívne pracuje," informovalo kúpalisko na sociálnej sieti. Portál Imeteo na sociálnej sieti informoval, že ničivá búrka úradovala hlavne v okolí termálneho kúpaliska, kde napáchala značné škody. "Vyvrátené sú stromy na ul. Železničná. Hasiči odstránili spadnuté stromy pre prejazd záchranných zložiek k termálnemu kúpalisku," napísali.

Podľa portálu imeteo.sk priniesli so sebou búrky aj nebezpečný jav - tzv. CG+ blesky. Ide o blesky, ktoré vzniknú medzi oblakom a zemou, pričom ide o najrozšírenejší druh bleskov, ktoré udierajú do zeme. Sú však veľmi nebezpečné, dokážu totiž ublížiť a veľakrát aj zabíjajú.

"Zásah do zábradlia na balkóne vyzerá presne takto. Technika prežila, balkón prežil, fasáda vyzerá nepoškodená," napísal Marek v skupine na sociálnej sieti pre lovcov búrok. Najviac bleskov udrelo v okolí Bratislavy, a to v priemere dva až tri blesky na kilometer štvorcový.Podľa čitateľky Dominiky bola intenzívna búrka aj vo Vajnoroch, kde blesk zasiahol kostolnú vežu.

Hasiči zasahovali 112-krát

Na území západného Slovenska si nočné búrky vyžiadali 112 výjazdov hasičov. Najhoršia situácia bola v Nitrianskom kraji, kde hasiči pomáhali v 66 prípadoch. TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Bianka Královičová. "V Trenčianskom kraji bola ich pomoc potrebná 19-krát, v Bratislavskom kraji 16-krát a v Trnavskom kraji 11-krát," priblížila hovorkyňa s tým, že pomoc profesionálnych a dobrovoľných hasičov bola potrebná najmä pri odstraňovaní popadaných a naklonených stromov z cestných komunikácií. Tiež pri odstraňovaní popadaných a poškodených káblov elektrického vedenia a pri zakrývaní budov po odtrhnutí striech.

Búrky nás čakajú aj v utorok

Nočnými búrkami to však ani zďaleka nekončí. Najnižší stupeň výstrahy pred búrkami platí počas utorka pre celé územie Slovenska. Juhovýchod krajiny môžu popoludní potrápiť aj vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe. Výstraha pred búrkami je predbežne vydaná až do stredajšieho (30. 8.) večera. Búrky môžu sprevádzať prudké lejaky s intenzitou od 20 do 30 milimetrov v priebehu 30 minút, nárazy vetra od 65 do 85 kilometrov za hodinu a krúpy.

"Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," priblížil SHMÚ. Prvý stupeň výstrahy pred teplotami do 34 alebo 33 stupňov Celzia je predbežne vydaný v utorok od 13.00 h do 18.00 h. Týka sa okresov Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Košice-mesto, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance a Trebišov.Okrem toho na západe čaká obyvateľov ochladenie, v utorok bude maximálne 25, v stredu 20 stupňov Celzia. Od štvrtku by teploty mali opäť mierne porásť, maximálne na 30 stupňov Celzia začiatkom budúceho týždňa.

