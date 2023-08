Smrť Čecha (†60) na dovolenke v Tunisku: Jednoznačný záver vyšetrovateľov! Bola to úkladná a plánovaná vražda

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MONASTIR – Dovolenka v destinácii na pobreží severnej Afriky sa zmenila na jeden z najsledovanejších prípadov v celej Českej republike. Manželský pár sa z nej do Ostravy už nikdy nevrátil. Spočiatku to vyzeralo ako obrovská nehoda, no vyšetrovanie odhalilo krutú pravdu.