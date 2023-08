USA označili zavraždenie 19-ročného Palestínčana židovskými osadníkmi za teror

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Útvar amerického ministerstva zahraničných vecí poverený záležitosťami Blízkeho východu už vo víkendovom príspevku na sociálnej sieti X (predtým Twitter) ostro odsúdil "teroristický útok izraelských extrémistických osadníkov".

Hovorca ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller v pondelok vysvetlil, že výber slov nebol náhodný. "Zastávame názor, že to bol teroristický útok, a znepokojuje nás to. Preto sme ho tak nazvali," povedal Miller novinárom. "Tiež jasne vyjadrujeme, že spravodlivosť by mala byť presadzovaná rovnako prísne vo všetkých prípadoch násilného extrémizmu, nech je páchateľom ktokoľvek," vyhlásil. Poznamenal, že Izrael zatkol podozrivých, čo označil za správny krok.

Zastrelili ho po zrážke v dedine

Maatana zastrelili v piatok 4. augusta v obci Burka východne od mesta Ramalláh, keď sa ozbrojení osadníci dostali do zrážok s dedinčanmi. Izraelské médiá uviedli, že jedným z dvoch podozrivých je bývalý asistent zákonodarcu z krajne pravicovej strany Židovská sila (Ocma Jehudit), ktorú mnohí politológovia považujú za rasistickú. Líder strany Itamar Ben-Gvir je vo vláde ministrom pre verejnú bezpečnosť.

Dramatické vyostrenie násilia

Organizácia Spojených národov (OSN) upozorňuje na dramatické vyostrenie násilia v Izraeli, odkedy sa k moci dostala najpravicovejšia vláda v dejinách tejto krajiny. Ide o koalíciu vedenú premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Administratíva prezidenta USA Joea Bidena opakovane kritizovala kroky a vyhlásenia tejto izraelskej koaličnej vlády, ale nezaviedla protiopatrenia, ktoré by vyvolali verejné konflikty s Netanjahuom. Ten je populárny v americkej konkurenčnej Republikánskej strane. Spojené štáty za vlády prezidenta Georgea W. Busha viedli globálnu "vojnu proti terorizmu", čo bolo reakciou na útoky islamských extrémistov z 11. septembra 2001 priamo na území USA. Jeho nástupca Barack Obama používal slovo "terorizmus" opatrnejšie a menej často, a radšej volil slovné spojenie "násilný extrémizmus", píše AFP.