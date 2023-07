Poľsko sa rozhodlo predĺžiť zákaz dovozu lacného ukrajinského obilia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Niektoré východoeurópske, respektíve stredoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom Únie uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinskú pšenicu, kukuricu a slnečnicu v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora.

Obilie ostávalo v Poľsku

Na tranzit ukrajinských poľnohospodárskych produktov do tretích krajín sa zákaz dovozu nevzťahuje. Agentúra PAP však pripomína, že veľké množstvo obilia namiesto tranzitu do ďalších krajín zostávalo v samotnom Poľsku, čo viedlo k poklesu cien a jarným protestom poľských poľnohospodárov. Ak sa súčasný zákaz, ktorý sa uplatňuje so súhlasom EÚ, nepredĺži, Poľsko v ňom bude podľa Kaczynského po jeho vypršaní v polovici septembra pokračovať aj samostatne. Zároveň ale vyjadril očakávanie, že k rovnakému kroku pristúpia aj ďalšie krajiny.

Šéf vládnucej konzervatívnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) Kaczynski však súčasne zdôraznil, že tento postoj Varšavy nie je zameraný voči Ukrajine. "Chceme, aby (Ukrajinci) vyhrali túto vojnu," dodal Kaczynski s tým, že Poľsko dlhodobo pomáha Kyjevu politicky aj vojensky.