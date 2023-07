Šokujúci ZVRAT v prípade Češky zadržanej v Tunisku: Priznala sa, že zabila svojho manžela

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Server Blesk.cz v sobotu s odkazom na vyjadrenie hovorcu tuniských súdov uviedol, že Češka je podozrivá z toho, že sa podieľala na úmrtí svojho manžela. Web ďalej napísal, že podľa hovorcu predbežné vyšetrovanie preukázalo podozrivé úmrtie po tom, čo boli pri pitve objavené stopy škrtenia v úrovni krku.

Pozrite si prvé reakcie dovolenkárov, ktorých evakuovali z požiarmi zasiahnutého Rodosu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hovorca tuniského súdu serveru Blesk.cz povedal, že vyšetrujúci sudca prvoinštančného súdu v Monastire v pondelok popoludní vyniesol nad českou turistkou obvinenou z vraždy manžela rozsudok odňatia slobody. Stalo sa tak potom, čo sa žena k činu priznala, dodal hovorca.

Blesk tiež cituje vyjadrenie hovorcu súdu v Monastire, ktorý uviedol, že sudca ženu po jej priznaní umiestnil do väzenia. "Vyšetrujúci sudca súdu prvého stupňa povolil zadržanie českej turistky pre podozrenie z účasti na vražde manžela," povedal Blesku hovorca. „Obvinená žena zostáva vo väzbe do ukončenia vyšetrovania, ktoré majú odhaliť príčiny a okolnosti činu.“

"Vyšetrujúci sudca prvoinštančného súdu v Monastire vyniesol dnes popoludní, v pondelok 24. júla 2023, rozsudok odňatia slobody nad českou turistkou obvinenou z vraždy svojho manžela, ku ktorej došlo minulý týždeň v hoteli v Monastire, po tom, čo sa k spáchaniu činu priznala," uviedol hovorca, výšku trestu však nespresnil.

Tiež televízia CNN Prima News uviedla, že ju neter ženy informovala o tom, že sa jej teta k usmrteniu manžela priznala. „Hovorila som s tetou. Svojho manžela usmrtila,“ zverila sa neter pre redakciu CNN Prima News. „Priznala sa mi. Vraj tam bolo dlho fyzické obdobie, kedy sa mlátili a tak, čo asi zapôsobilo. Viac toho neviem. Ešte to nemôžem rozdýchať,“ dodala.

Žena podľa netere svojho manžela usmrtila, keď sa vrátil na izbu opitý. „Popisovala, že sa zase ožral a začali sa hádať. Nejako sa jej vyhrážal, tak to asi urobila skôr. Neviem,“ dodala neter. „Pýtala som sa jej, či si nerobí srandu. Ona potvrdila, že nie. Tak som jej vyčítala, prečo mi to nepovedala hneď. Že ju bránim cez médiá a vyzerám verejne ako debil. Vôbec by ma to nenapadlo. Pýtala som sa jej, prečo sa radšej nezobrala a nešla niekam do riti,“ uzavrela.

(Zdroj: Getty Images)

Ministerstvo zahraničia pondelňajšie konanie súdneho pojednávania potvrdilo. "Dnes sa uskutočnilo súdne konanie v Monastire. Stále trvá jej zadržanie, ale inak výsledok nemôžeme komentovať. Zastupiteľský úrad v Tunise je v kontakte s rodinou, ktorej poskytol základné informácie, a náš úrad tiež sprostredkoval hovor medzi obvinenou Češkou a jej neterou," poznamenal Drake.

V ďalších dňoch možno podľa hovorcu očakávať, že sa tuniské policajné orgány obrátia na českých kolegov ohľadom spolupráce. "Pracovníci veľvyslanectva v Tunise sú pripravení poskytnúť ďalšiu konzulárnu pomoc a v rámci štandardných postupov koordinovať dožiadanie tuniských policajných a justičných úradov o spoluprácu počas ďalšieho vyšetrovania," dodal Drake.