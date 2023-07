Vo vojne nebojujú len muži: Ukrajinky lákajú cez zoznamky od ruských vojakov vzácne informácie, naleteli už mnohí!

MOSKVA/KYJEV - Technologický pokrok sa nedá zastaviť, a zdá sa, že ostro zasahuje aj do situácie konfliktu na Ukrajine. Priamu situáciu na fronte totiž vážne ohýbajú aj prísne tajné informácie o polohách vojsk či kolón. Práve tieto informácie vo veľkom preskakujú z mobilu na mobil aj uprostred vojny. Môže za to totiž množstvo zoznamovacích aplikácií, a tiež naivnosť niektorých príslušníkov ruskej armády.

archívne video

Zoznamovacie aplikácie ako pasca pre ruských vojakov

To, že sa takéto veci skutočne odohrávajú, dosvedčila americkému The Times jedna z aktívnych uživateľov sociálnych sieti, Ukrajinka Angelina, ktorá aktívne láka od Rusov informácie. Podľa vlastných slov používa zoznamovacie online aplikácie ako OnlyFans či Tinder na to, aby sa pomocou falošných fotografií s pseudonymom dostala k citlivým informáciám. Určiť pravosť fotografií navyše Rusom sťažuje aj skutočnosť, že tieto zábery vytvorila umelá inteligencia, ktorá je už v súčasnosti na tieto veci viac ako dostatočne rozvinutá.

Ruskí vojaci podľa jej svedectva neustále prezrádzajú polohu a informácie o ruskej armáde. Následne sa tieto dostávajú ukrajinským vojakom priamo na front, a uľahčujú im tak odhaliť polohu nepriateľa. "Získavame informácie o počte vojakov, o množstve vojenskej techniky, úspešnosti či neúspešnosti niektorých útokov, o ich problémoch s jedlom a vybavením," prezradila pre The Times Angelina.

Galéria fotiek () Zdroj: SITA/AP Photo/Evgeniy Maloletka, File

Naivní vojaci

Kľúčovým je získanie fotografií pasov či videozáznamov prepravy jednotlivých vojakov, čo významne pomáha Ukrajincom k určeniu ich presnej polohy. Ďalšia kolegyňa sa s britským plátkom zase rozprávala pod pseudonymom Máša. Tá tvrdí, že je dôležité sa vyhýbať "nadržaným mužom", ktorým nejde len o sex a je nádej, že sa z ich rozprávania dozvedia aj niečo iné, než vzájomné komplimenty.

"Pár mesiacov som sa rozprávala s Maximom Kornějevom, takým prostým chlapom s guľatou tvárou. Vo svojich správach robí veľa chýb. Je neobvyklé stretnúť niekoho, kto takto píše a nie je dieťa," so smiechom si spomína Máša. "Mal na starosť výcvik, jazdil na výjazdy cvičiť mobilizovaných vojakov do Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Povedal mi, že armádne dávky boli od začiatku vojny skutočne znížené, a nie zvýšené, ako tvrdil Putin," pokračuje Máša.

Galéria fotiek () Zdroj: profimedia.sk

Peniaze putujú rovno Kyjevu

Jej kolegyňa Angelina však zašla ešte ďalej, pričom ukázala aj záznamy z konverzácie, ktorý sa ju pokúsil dokonca požiadať o ruku. Tento muž podľa nej využíval "argument", že vraj ak sa zraní (aj úmyselne), mohla vy získať jeho odškodné. "Dúfam, že to, čo robíme, znamená, že sa im stane niečo zlé," povedala. Tu však celá záležitosť nekončí. Niektoré ukrajinky zakladajú účty na známej sociálnej sieti OnlyFans, kde predávajú svoje fiktívne nahé fotografie výmenou za peniaze, ktoré rovno putujú na pomoc Kyjevu a na nákup vojenského arzenálu.