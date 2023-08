Aj vojaci môžu prispievať rodičom prostredníctvom rodičovského dôchodku: Ako na to?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Rodičia príslušníkov Ozbrojených síl SR majú tiež nárok na rodičovský dôchodok. Umožňuje im to schválená zmena zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Vzhľadom na špecifiká výsluhového zabezpečenia je však systém poskytovania týchto dôchodkov odlišný," spresnila Lacková.

Musia vyplniť písomné vyhlásenie

Pre získanie nároku na rodičovský dôchodok je potrebné, aby príslušníci Ozbrojených síl SR vyplnili písomné vyhlásenie profesionálneho vojaka a doručili ho Vojenskému úradu sociálneho zabezpečenia v termíne do 31. augusta 2023.

Bližšie informácie a požadované dokumenty sú zverejnené v metodickom usmernení Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia na stránke www.vusz.sk alebo vusz.mil.sk. "Pre zjednodušenie celého procesu rezort obrany zriadil poradnú telefonickú linku (+421 903 824 375), na ktorú sa profesionálni vojaci môžu ozvať v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa rodičovského dôchodku," dodala.

Linka bude k dispozícii od pondelka do piatka

Linka bude k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 8.00 do 15.00 h v termíne do 31. augusta 2023. Okrem toho môžu kedykoľvek písať aj na e-mailovú adresu rodicovskydochodok@mil.sk. V roku 2023 vzniká nárok na rodičovský dôchodok rodičom vojakov, ktorí boli v roku 2021 v služobnom pomere a mali vymeriavací základ na výsluhové zabezpečenie v roku 2021. "Maximálna výška rodičovského dôchodku pre jedného rodiča v roku 2023 je 21,80 eura mesačne. Rodičovský dôchodok za rok 2023 bude vyplatený jednou sumou do 31. marca 2024," doplnila Lacková.