Summit EÚ – CELAC podľa Fialu nesplnil niektoré očakávania, je však prísľubom: Vyjdaril sa aj Ódor

BRUSEL - Summit EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli nepriniesol niektoré očakávané závery, ale je sľubným krokom pre rozvoj budúcich vzťahov oboch strán. Uviedol to v utorok popoludní predseda českej vlády Petr Fiala, informuje bruselský spravodajca.

VIDEO Petr Fiala zhodnotil výsledky summitu EÚ - CELAC

Fiala pred novinármi hneď v úvode pripomenul, že nešlo vždy o ľahké rokovania, lebo medzi prítomnými boli aj lídri autoritárskych štátov, ako je Kuba, Nikaragua či Venezuela. Dodal, že viacerí juhoamerickí lídri sa počas diskusií vracali k minulosti a minulým sporným vzťahom s Európanmi.

"Príspevky našich priateľov z Južnej Ameriky a Karibiku boli veľmi rôznorodé, ale aj napriek tomu si myslím, že tento summit dal nový impulz vzájomným vzťahom a stanovil cestu posilňovania ekonomických väzieb medzi oboma regiónmi, čo by sa malo prejaviť aj v tom, že sa budeme stretávať častejšie," opísal situáciu.

Česká republika má záujem o ekonomickú spoluprácu

Zdôraznil, že Česká republika má záujem o ekonomickú spoluprácu s týmto regiónom a aj s konkrétnymi krajinami. Praha tiež podporuje dosiahnutie pokroku pri uzatváraní obchodných dohôd EÚ s Čile, Mexikom a krajinami MERCOSUR. "Tieto dohody by mohli výrazne posilniť aj naše obchodné väzby. Stále hľadáme nové investičné príležitosti a súčasne vidíme, že vývoz českých firiem do oblasti Južnej Ameriky a Karibiku sa zvyšuje," vysvetlil Fiala.

Spresnil, že české firmy môžu krajinám CELAC ponúknuť skúsenosti z oblasti energetiky, ťažby surovín, strojárenstva, ale aj letectva, obranných a inovačných technológií. Fiala ocenil, že počas summitu došlo k podpisu viacerých memoránd o porozumení medzi EÚ a niektorými krajinami CELAC ohľadom dodávok kľúčových surovín, kde opäť vidí priestor aj pre účasť českých firiem. Za najperspektívnejšie krajiny pre budúcu spoluprácu považuje Čile, Brazíliu, Uruguaj, ale záujem o spoluprácu s ČR prejavila aj Guatemala.

"Bez ohľadu na to, že tento summit neprinesie také výsledky, aké si od neho mnohí sľubovali, tak bol určitý prínos a je sľubným začiatkom silnejšej obchodnej spolupráce, čo môže dobre využiť aj Česká republika," odkázal Fiala.

Summit podľa Ódora naznačil obchodné a investičné možnosti aj pre Slovensko

Dvojdňový summit EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli bol aj príležitosťou na preskúmanie budúcich investičných a obchodných možností, ktoré chce využiť aj Slovensko. Uviedol to v utorok na konci summitu predseda vlády SR Ľudovít Ódor, informuje bruselský spravodajca.

VIDEO Ódor na konci summitu EÚ - CELAC o spolupráci a postoji k vojne na Ukrajine

Premiér potvrdil, že summit ponúkol možnosti viacerých bilaterálnych stretnutí, a dodal, že túto možnosť v mene Slovenska využil hlavne šéf diplomacie Miroslav Wlachovský. Ódor v bilaterálnej rovine diskutoval s niektorými lídrami Južnej Ameriky a Karibiku za spoločným okrúhlym stolom, najmä o potrebách, ktoré tieto krajiny pociťujú. Spresnil, že ide napríklad o digitálne investície alebo o to, ako môžu krajiny zo strednej Európy pomôcť tomuto regiónu s výstavbou nemocníc.

Slovensko má štyri veľvyslanectvá

"Ja som sa skôr snažil identifikovať, kde by mohli byť nejaké investičné príležitosti pre Slovensko," povedal Ódor. Premiér pripomenul, že Slovensko má štyri veľvyslanectvá v tejto časti svet. V nadväznosti na stretnutia zo summitu a po identifikácii nových potrieb niektorých juhoamerických krajín si vie predstaviť, že Slovensko bude intenzívnejšie komunikovať o tom, ako tieto príležitosti využiť.

Galéria fotiek () Predseda vlády SR Ľudovít Ódor hovorí s novinármi počas 3. summitu EÚ - CELAC v Bruseli

Zdroj: TASR/AP/Geert Vanden Wijngaert

"Nehovorím, že to bude v oblasti mimovládnych organizácií či firiem, ale celkovo, aby sme mali potrebné informácie. Máme firmy v oblasti technológií, ktoré v regióne už pôsobia. Zaujíma nás, ako by sme mohli participovať na obojstranne prospešných projektoch EÚ a krajín tohto regiónu," vysvetlil. V tomto smere za užitočnú považuje novú investičnú iniciatívu Global Gateway, ktorú v pondelok predstavila Európska komisia. Pri projektoch v rámci nej s podporou 45 miliárd eur by sa mohli podľa Ódora uplatniť aj slovenské firmy.