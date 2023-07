Veľké priznanie ruských špičiek: V armáde vládne korupcia! Vojaci podplácajú veliteľov, aby nemuseli bojovať

archívne video

V ruskej armáde má podľa analytikov ministra obrany Sergeja Šojgu dochádzať k veľkým problémom. Vydieranie, porušovanie práv vojakov v oblasti pracovnej doby a korupcia sú takpovediac na dennej báze. Informuje o tom telegramový kanál Mozhem obyasnit. Jednotlivé zložky armády dlhodobo bojujú s nedostatkom financií. Rozkazy od velenia prichádzajú bez zaistenia logistiky, na čo v konečnom dôsledku trpia samotní vojaci, keďže opravy sa financujú z ich súkromných zdrojov.

Dokument potvrdzuje to, čo od začiatku invázie hovorí takmer každý vojak v armáde. Zdravotná starostlivosť je podľa vojakov nedostačujúca a rovnako to platí aj pre prísun jedla a liekov. Ministerstvo obrany na čele so Šojguom spomína aj častokrát skloňované vydieranie, keď samotní vojaci podplácajú svojich nadriadených, aby nemuseli ísť bojovať. Podľa vyjadrení má ísť miestami aj o 100-tisíc rubľov mesačne.

Dovolenky sa prideľujú svojvoľne. Dostane ju ten, kto zaplatí, prípadne má konexie. Tieto a mnohé ďalšie problémy majú negatívny vplyv na viacero faktorov. Podpkopáva to však najmä psychický stav vojakov, ktorí sú predčasne prepúšťaní zo služby.

Využili to wagnerovci

Jednotky ruskej armády si musia dávať pozor aj na skupinu vedenú Jevgenim Prigožinom. Ako informoval plukovník Roman Vinivitin, wagnerovci z ničoho nič napadli jeho jednotku a zajali ho. Vo videu zo 4. júna však hovoril, že to jeho muži napadli wagnerovcov. Píše o tom Rádio Slobodná Európa.

O štyri dni neskôr, keď ho prepustili, vyhodil ďalšie video, kde vysvetlil že bol donútený hovoriť nepravdu. Opísal, ako Wagnerova skupina odobrala jeho vojakom vybavenie, vozidlá a niekoľkých odniesla do zajatia. "Donútili ich podpísať zmluvy, aby sa stali žoldniermi ich radov," povedal. Spomenul aj to, ako ho držali v pivnici, nenechali ho vyspať sa a jedného z jeho mužov dokonca znásilnili. "Chudák, nevedel sa s tým vyrovnať. Nakoniec spáchal samovraždu," povedal na záver Vinivitin.