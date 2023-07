Turecko by nemalo podmieňovať vstup Švédska do NATO pokrokom na ceste do EÚ, tvrdia Spojené štáty

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

WASHINGTON - Spojené štáty podporujú snahy Turecka o vstup do Európskej únie, avšak Ankara by podľa nich nemala podmieňovať schválenie vstupu Švédska do NATO svojím pokrokom v európskej integrácii. Vyhlásil to v pondelok hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matt Miller, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.