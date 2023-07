Erdogan súhlasí so vstupom Švédska do NATO, tvrdí Jens Stotlenberg

VILNIUS - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan podporuje vstup Švédska do Severoatlantickej aliancie a čoskoro túto záležitosť predloží na schválenie tureckému parlamentu. Po pondelkovom rokovaní s tureckým lídrom a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom vo Vilniuse to oznámil generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.

"Toto je historický deň," zhodnotil Stoltenberg výsledok rokovaní v predvečer dvojdňového summitu Aliancie. Nespresnil však, kedy by mohlo dôjsť k vstupu Švédska do organizácie.

Švédsko si podalo prihlášku do NATO vlani spolu s Fínskom. Vstup Fínska do Aliancie umožnilo Turecko na jar tohto roka, avšak voči Švédsku opakovane vznášalo námietky, že poskytuje útočisko teroristom, predovšetkým kurdskej národnosti. Najnovšie Erdogan podmienil podporu schválenia vstupu Švédska do NATO opätovným otvorením rozhovorov o prijatí Turecka do Európskej únie. To viaceré štáty vrátane USA označili za dve nesúvisiace záležitosti.