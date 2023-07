Obyvatelia sa po zosuve skál môžu vrátiť do evakuovanej švajčiarskej dediny

ŽENEVA - Obyvatelia švajčiarskej dedinky, ktorých v máji úrady evakuovali pre hroziaci zosuv, sa môžu bezpečne vrátiť do svojich domovov. V pondelok to uviedli miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Evakuovanú dedinku Brienz/Brinzauls v kantóne Graubünden na východe Švajčiarska v polovici júna len tesne minula skalná masa s objemom jeden a pol milióna kubických metrov z neďalekej hory. Úrady evakuovali 84 tamojších obyvateľov ešte 12. mája.

K zosuvu masy skál došlo vo štvrtok 15. júna po 23.00 h. Miestne úrady vtedy uviedli, že skaly minuli prázdnu dedinu iba "o vlások", keď sa zastavili tesne pred miestnou školou.

"Päťdesiatdva dní po evakuácii a 18 dní po veľkom zosuve skál môže v obci pokračovať každodenný život," oznámili úrady. Dedina je "teraz znovu bezpečná", dodali.

Vstup do oblasti severne od obce ostáva naďalej zakázaný. Ľudom, ktorí porušia zákaz hrozí pokuta 5000 švajčiarskych frankov (5112 eur).

Úrady horu pri obci pomocou elektronického systému monitorujú a v prípade zhoršenia situácie budú musieť miestnych obyvateľov znovu evakuovať.

Dedinka Brienz/Brinzauls už dlhší čas patrí medzi "rizikové" z geologického hľadiska. Stojí na nestabilnom podloží a postupne sa zosúva smerom do údolia. Jej kostolná veža sa preto začala nakláňať a v stenách viacerých budov sa objavili praskliny.

Brienz/Brinzauls sa v roku 2015 spolu s ďalšími dedinami v údolí rieky Albula zlúčila do novej obce Albula/Alvra.