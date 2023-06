HROZIVÉ ZÁBERY dopravnej nehody: V tuneli sa rozpútalo hotové peklo! Obrovské plamene uväznili nič netušiacich ľudí

Galéria fotiek (2) Kamión po dopravnej nehode pri Maribore zachvátili plamene: V tuneli ostali uväznení nič netušiaci ľudia

Zdroj: Twitter/ DARS

MARIBOR – Pondelkové ráno znepríjemnilo cestu domácim aj turistom, ktorí sa v posledných dňoch rozhodli pre dovolenku na Jadrane. Kamión narazil do radu stojacích vozidiel hneď pri vjazde do tunela v Malečniku. V dôsledku hrôzostrašnej nehody zhoreli desiatky vozidiel a ľudia utekajúci pred plameňmi spôsobenými únikom horľavých látok ostali v tuneli uväznený. Teploty dosahujúce až 800°C nekomplikovali prácu len záchranným zložkám. Plamene zároveň narušili statiku konštrukcie, tunel tak bude do odvolania uzavretý.