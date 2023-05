Tragický omyl: Veterinár išiel na nesprávnu adresu a...! Tomu, čo sa udialo, nebudete chcieť uveriť

Prípad, ktorý sa zrejme nestáva každý deň. Majiteľ zvieraťa si všimol, že jeho domáci miláčik sa pomaly poberá na druhý svet, že má bolesti a len trpí. Nasledovalo bolestivé, ale logické rozhodnutie. Zavolali veterinára, aby zbavil zviera jeho utrpenia. Stalo sa to v máji 2022 v obci Zagnansk v Poľsku. Žena zavolala veterinárovi, aby uspal jej psa. Žiaľ, nikdy sa k nej nedostavil. No pre ďalšie, zdravé zvieratko, sa deň skončil fatálne.

Čo sa stalo? Veterinár urobil niekoľko chýb, ktoré je spätne ťažké pochopiť. Najprv si zamenil adresy dvoch svojich klientov a prišiel do iného domu. No namiesto toho, aby sa s majiteľmi päťročného Stefana znova porozprával a zviera predtým prezrel, zdravého ovčiarskeho psa hneď usmrtil. A to ešte aj s prípravkom, na použitie ktorého nemal oprávnenie.

Majiteľke, ktorá si pôvodne myslela, že je tu veterinár na očkovanie, veterinár povedal: „Už k vám nepríde. Práve som ho uspal. Je toto ulica xy? Nie? Potom mám zlú adresu. Musíte si kúpiť nového psa." Potom len jednoducho odišiel od Stefanových šokovaných a zdesených majiteľov.

Šesť mesiacov väzenia podmienečne a zákaz výkonu povolania

O rok neskôr sa 75-ročný veterinár musel zodpovedať na súde. Previnil sa nielen tým, že podal liek, na ktorý nemal licenciu, ale aj tým, že ho použil nesprávne: Mal najskôr použiť liek proti bolesti, ktorý by obmedzil možné komplikácie sedatív.

Padol verdikt šesť mesiacov väzenia podmienečne a ročný zákaz činnosti, ako aj zaplatenie približne 530 eur útulku pre zvieratá. Veterinár priznal vinu a povedal, že ho to veľmi mrzí. Nemeckého ovčiaka Stefana to však nešťastným majiteľom už nevráti.