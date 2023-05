Trump sa nahneval na verdikt v prípade sexuálneho napadnutia novinárky: Odvolá sa!

Galéria fotiek (2) Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Harnik

NEW YORK - Bývalý americký prezident Donald Trump, ktorý podniká kampaň za znovuzvolenie do Bieleho domu vo voľbách v roku 2024, sa odvolá proti rozsudku federálneho súdu v New Yorku v súvislosti so sexuálnym napadnutím novinárky E. Jean Carrollovej. V utorok to oznámil jeho hovorca Steven Cheung.