Rokovania o čiernomorskej obilnej dohode opäť uviazli

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR/DPA/Friso Gentsch

ISTANBUL - Rozhovory o čiernomorskej obilnej iniciatíve opäť uviazli v slepej uličke. Turecko, Rusko, Ukrajina a OSN totiž nedospeli k dohode týkajúcej sa povolenia pre nové lode, ktoré by mohli prevážať obilie a hnojivá cez Čierne more, píše CNN a denník The Guardian.