Ruský novinár to povedal na plné ústa: Vieme, ako je to s podporou pomoci Ukrajine! McCarty stratil na chvíľu reč

Nikto z americkej delegácie nepredpokladal, že počas tlačovej konferencie predsedu Snemovne reprezentantov USA Kevina McCarthyho príde niekto s otázkou, ktorá prekvapí celú sálu. Začiatkom tohto týždňa nemenovaný reportér ruskej agentúry RIA Novosti povedal McCarthymu nasledovné: "Vieme, že (Vy - McCarthy) nepodporujete neobmedzenú pomoc pre Ukrajinu. Mohli by ste sa vyjadriť, či USA v blízkej budúcnosti prehodnotí svoj postoj ohľadom dodávok zbraní do tejto krajiny?"

Reportér reagoval na kroky republikánov, ktorí v posledných mesiacoch vystupujú výrazne proti pomoci Ukrajine, informuje Newsweek. Ich cieľom je, aby sa USA zamerali na amerických daňových poplatníkov. McCarthy sa najprv zatváril, akoby zle počul a potom reagoval: "Nie, hlasoval som za pomoc Ukrajine. Podporujem to. Som proti tomu, čo vaša krajina (Rusko) napáchala na Ukrajine, som proti zabíjaniu detí, ktoré páchate práve vy. Nie je to správne, mali by ste stiahnuť svoje stanovisko. Aj naďalej budeme pokračovať v našej podpore pre Ukrajinu, pretože celý svet vidí, čo sa tam odohráva," vysvetliíl.

Žiadne bianco šeky

Delegácia stojaca za McCarthym na pódiu, ktorú tvorili aj štátnici z Izraela, po jeho slovách zborovo tlieskala. Predseda Snemovne reprezentantov je známy tým, že odmieta vypisovať Ukrajine tzv. "bianco šeky", ale nikdy nezmenil svoj názor na pomoc pre vojnou zmietanú krajinu, ktorá sa bráni proti ruskému agresorovi už viac ako 14 mesiacov.

DeSantis v tom má jasno

Pomoc Ukrajine v prvom roku vojny vo všeobecnosti podporovala väčšina Američanov. Z prieskumu agentúry AP-NORC sa zistilo, že takmer dve tretiny krajiny, aj 65 republikánov, podporovali dodávky zbraní na Ukrajinu. Podľa guvernéra Floridy Rona DeSantis, ktorý môže v nadchádzajúcich prezidentských voľbách poraziť medzi republikánmi aj exprezidenta Donalda Trumpa, nie je pomoc pre Ukrajinu životne dôležitá. Tejto zásady sa bude podľa svojich slov držať aj počas budúcoročnej prezidentskej kampane.