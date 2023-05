Päťdňové boje medzi Izraelom a Palestínčanmi by malo ukončiť prímerie

Egyptské štátne médiá v sobotu večer informovali, že súčasnú vlnu bojov by malo ešte dnes ukončiť prímerie dohodnuté egyptskými vyjednávačmi. Do platnosti by malo vstúpiť v sobotu o 22.00 h miestneho času (21.00 h SELČ), uviedla egyptská televízia al-Káhira. Ešte krátko pred zverejnením tejto informácie nič nenasvedčovalo, že by malo dôjsť k prerušeniu bojov. Obe strany naopak hrozili pokračovaním, resp. ďalším vystupňovaním bojových operácií.

Izraelské nálety v pásme Gazy si od utorka vyžiadali už najmenej 34 životov, z toho minimálne 14 tvoria civilisti, uvádzajú palestínske zdravotnícke úrady. Ďalších viac než 147 ľudí utrpelo zranenia. Militanti za posledné dni vystrelili na Izrael skoro 1100 rakiet, z ktorých zhruba 300 zneškodnili systémy protivzdušnej obrany a časť dopadla ešte na území pásma Gazy. V sobotu Izrael okrem iného zbombardoval byt patriaci veliteľovi Islamského džihádu Muhamamadovi abú al-Attovi.

Šrapnel z palestínskej rakety zasiahol poľnohospodársku komunitu v Negevskej púšti na juhu Izraela. Usmrtil pritom palestínskeho robotníka pracujúceho v Izraeli a ďalšieho ťažko zranil. Úrady vyzvali desaťtisíce obyvateľov južného Izraela, aby sa nevzďaľovali od krytov, aby sa do nich mohli uchýliť v prípade poplachu. Stovky obyvateľov z pohraničných lokalít museli evakuovať do hotelov vo vnútrozemí.

Izrael v rámci rokovaní o prímerí trval na tom, že obe strany konfliktu musia bez ďalších podmienok zastaviť bojové operácie. Islamský džihád okrem toho žiadal, aby Izrael prestal s cielenými útokmi na jeho vodcov, čo izraelská armáda odmieta. Súčasné boje odštartovalo práve utorkové cielené zabitie trojice popredných veliteľov Islamského džihádu, ktorých Izrael pripísal zodpovednosť za minulotýždňový raketový útok na izraelské územie.

Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi pretrváva aj v Predjordánsku. Izraelská armáda tam v sobotu uskutočnila raziu v utečeneckom tábore pri Nábuluse. Došlo pri tom k prestrelke, pri ktorej zahynuli dvaja Palestínčania.