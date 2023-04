Megaškandál v Bruseli! Šokujúce odhalenie o šéfovi EÚ: Lieta súkromným lietadlom aj za peniaze Slovákov

BRUSEL - Bývalý belgický premiér a súčasný predseda Európskej rady Charles Michel čelí rastúcemu odporu v súvislosti so svojimi „nadmernými“ cestovnými výdavkami po tom, čo rozpočtoví úradníci EÚ požiadali o 27,5 % zvýšenie rozpočtu pre jeho úrad od roku 2023 do roku 2024.

Navrhované zvýšenie, ktoré minulý mesiac zverejnila stránka Politico, by znamenalo, že v roku 2024 by sa rozpočet úradu prezidenta zvýšil z 2 miliónov eur na 2,6 milióna eur. Samotné cestovné náklady by sa vyšplhali na 1,985 milióna eur, čo je o tretinu viac ako v roku 2023.

Michelove rastúce výdavky sú spôsobené najmä tým, že využíval cestovanie súkromným lietadlom: Od začiatku svojho funkčného obdobia ako predsedu Rady v roku 2019 do decembra 2022 Michel cestoval súkromným lietadlom na 72 z celkového počtu 112 zahraničných misií. Zahŕňali najmä cesty na klimatický samit COP27 v Sharm El Sheikhu v novembri minulého roka a na samit COP26 v Glasgowe v roku 2021.

Stránka Le Monde píše, že Michel využíval súkromné lietadlo aj na lety do Paríža, Berlína a Viedne, kde lietajú bežné komerčné linky. Do Paríža trvá napríklad cesta vlakom 90 minút.

Ako pripomína Le Monde, Michelov navrhovaný rozpočet ďaleko presahuje rozpočet jeho predchodcov Hermana Van Rompuya (2010 – 2014) a Donalda Tuska (2014 – 2019), pričom ani jeden z nich nepresiahol ročné cestovné náklady 500 000 eur.

Rozpočtoví predstavitelia EÚ odôvodnili Michelov drahý cestovný účet tým, že jeho príčinou je „intenzívna medzinárodná aktivita v čase agresívnej vojny Ruska proti Ukrajine “. Hovorca predsedu Rady uviedol, že Michel „musí tretím krajinám vysvetliť naše sankcie voči Moskve a bojovať proti Putinovmu naratívu, že sme zodpovední za infláciu“.

Mnohí diplomati EÚ vyjadrili svoju nespokojnosť s navrhovaným zvýšením rozpočtu Michelovho úradu: „Tento rozpočet je na rok 2024, čo je ešte ďaleko,“ povedal pre Politico jeden nemenovaný diplomat EÚ. "V tom momente môžete ešte tvrdiť, že masívne zvýšenie Michelovho cestovného rozpočtu je spôsobené ruskou agresiou na Ukrajine?"

„Keď správy Medzivládneho panelu pre zmenu klímy potvrdia extrémnu klimatickú núdzu, nie je normálne pokračovať v cestovaní súkromným lietadlom,“ povedala belgická europoslankyňa Saskia Bricmontová (Zelení/EFA). "Ani nechápem, ako si na tejto úrovni Michel nepoloží túto otázku." Bricmontová požadovala, aby mal predseda Rady obmedzený cestovný rozpočet a vyzval jeho úrad, aby išiel lepším príkladom, píše brusselstimes.com.

O návrhu rozpočtu sa má diskutovať na májovom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. Je veľmi pravdepodobné, že Michela budú potom poslanci EP pýtať na navrhované zvýšenie výdavkov.