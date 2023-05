Úmrtie kopilota nie je výnimkou z povinnosti odškodniť cestujúcich

"Takéto úmrtie, hocako tragické, nespadá do zoznamu 'nepredvídateľných okolností' (na ktoré sa vzťahuje výnimka z povinnosti odškodniť cestujúcich). Môže však – ako každá náhla choroba – postihnúť členov posádky, ktorí sú pre let nevyhnutní," uviedol vo svojom rozhodnutí SDEÚ. Súd takto rozhodol v prípade portugalských aerolínií, ktorých lietadlo malo v roku 2019 letieť zo Stuttgartu do Lisabonu. Dve hodiny pred odletom bol však druhý pilot tejto linky objavený v hotelovej izbe bez známok života.

Aerolínie odmietli cestujúcich odškodniť

Ostatní členovia posádky boli z kopilotovej smrti v šoku, vyhlásili, že nie sú schopní letieť a let bol tak zrušený. Neskôr prišla do Stuttgartu náhradná posádka z Portugalska a pasažieri sa tak napokon do Lisabonu dostali. Aerolínie neskôr odmietli cestujúcich odškodniť a tvrdili, že úmrtie druhého pilota bolo "nepredvídateľnou okolnosťou", ktorá umožňuje výnimku z povinnosti kompenzovať pasažierov. SDEÚ však vo svojom verdikte tento argument odmietol a vyhlásil, že letecká spoločnosť mala byť pripravená na prípadnú absenciu jedného či viacerých členov posádky.