Turecký parlament schválil žiadosť Fínska o vstup do NATO: Vstup susedného Švédska je stále v nedohľadne

Prítomní poslanci jednomyseľne podporili vstup tejto severskej krajiny do NATO dva týždne po tom, ako sa verejne za jej prijatie vyjadril turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Turecko tak odobrilo prijatie Fínska ako vôbec posledná krajina Aliancie, a to len niekoľko dní po tom, ako to spravilo aj Maďarsko. Fínsku zostávajú na oficiálny vstup už len formálne kroky.

Vstup susedného Švédska do Aliancie je stále v nedohľadne

Naopak vstup susedného Švédska do Aliancie je stále v nedohľadne, píše agentúra AP. Zatiaľ ho totiž neodobrilo Turecko ani Maďarsko, a to napriek tomu, že vyjadrili podporu rozširovaniu NATO. Fínsko a Švédsko spoločne požiadali o vstup do NATO v reakcii vojnu, ktorú začalo vlani Rusko na Ukrajine. Vstup akejkoľvek krajiny do Aliancie musí odobriť všetkých jej 30 členských štátov.