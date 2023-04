Erdogan chce pre hrozbu zemetrasenia zabrániť sťahovaniu ľudí do Istanbulu

Pre nebezpečenstvo zemetrasenia v Istanbule chce turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obmedziť sťahovanie ľudí do tohto veľkomesta a časť z jeho obyvateľov presídliť inam. Informuje o tom na základe stredajšej správy agentúry DPA.

"Do Istanbulu nepríde ďalšie obyvateľstvo," povedal Erdogan podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu v utorok večer. Obyvateľov z rizikových oblastí v centre podľa neho rozdelia do periférií s nízkym rizikom zemetrasenia. Presný postup prezident nešpecifikoval, prípravy však podľa neho prebiehajú.

Neustále rastúci Istanbul má oficiálne 16 miliónov obyvateľov. Podľa vedcov mu v najbližších rokoch hrozí zemetrasenie s magnitúdou nad 7,0. Jeho epicentrum by sa malo nachádzať asi 15 kilometrov od mesta v Marmarskom mori. Seizmologický ústav Kandilli odhaduje pravdepodobnosť zemetrasenia s magnitúdou 7,4 do roku 2030 na 60 percent. V takom prípade by spôsobilo vážne škody a desaťtisíce obetí.

Erdogan ohlásil zámer vybudovať "rezervné mestá"

Erdogan ohlásil zámer vybudovať v Istanbulskej provincii tzv. rezervné mestá pre milión obyvateľov. Boli by určené pre ľudí, ktorí nechcú zmodernizovať svoje budovy, aby boli odolnejšie voči otrasom pôdy. Práce sa začali na celkovo siedmich takýchto mestách. V Istanbule je podľa Erdogana 220.000 ohrozených budov, ktoré by zemetrasenie zničilo.

V Turecku budú 14. mája prezidentské a parlamentné voľby. Od ničivého zemetrasenia zo začiatku februára, pri ktorom na juhovýchode krajiny zahynulo viac ako 50.000 ľudí, patrí táto téma k hlavným v predvolebnej kampani.