Šokujúce slová poľského veľvyslanca: Ak Ukrajina prehrá, budeme musieť bojovať my!

Práve v televízii mal veľvyslanec Rościszewski vysloviť názor, že Poľsko bude musieť vstúpiť do vojny s Ruskom, ak Ukrajina konflikt prehrá. Ako však informuje portál Notes from Poland, francúzska ambasáda tvrdí, že veľvyslancove slová boli vytrhnuté z kontextu.

„Nie je to NATO, Poľsko, Francúzsko alebo Slovensko, kto zvyšuje napätie, je to Rusko, ktoré zaútočilo na Ukrajinu, je to Rusko, ktoré vtrhlo na jej územie, je to Rusko, ktoré zabíja ľudí, je to Rusko, ktoré unáša ukrajinské deti,“ povedal veľvyslanec a dodal: „Ak Ukrajina nedokáže obhájiť svoju nezávislosť, nebudeme mať inú možnosť, ako vstúpiť do konfliktu. Naše základné hodnoty, ktoré sú základným kameňom našej civilizácie, naša kultúra bude v zásadnom ohrození, takže nemáme na výber.“

Kritika opozície

Jeho slová mnohých prekvapili. Niektorí kritici vyslovili názor, že veľvyslanec je ešte primladý, iní hovoria o prekročení kompetencií.

„Poľský veľvyslanec vo Francúzsku, ktorý povedal, že ak Ukrajina zlyhá, vstúpime do vojny s Ruskom, zjavne prekračuje svoje právomoci a mal by byť jednoducho odvolaný z funkcie. Dobrý deň (ministerstvo zahraničia)!“ napísal na Twitteri opozičný politik zo strany Ľavica (Lewica) Maciej Gdula.

Ambasador polski we Francji mówiący o tym, że wejdziemy do wojny z Rosją jeśli tylko Ukraina nie będzie dawać sobie rady zdecydowanie przekracza swoje uprawnienia i powinien być po prostu odwołany ze stanowiska. Halo @MSZ_RP! https://t.co/wZPmlT4UIw — Maciej Gdula (@m_gdula) March 19, 2023

Kritika sa ozývala aj z opozičnej krajnej pravice. Krzysztof Bosak z krajne pravicovej strany Konfederácia (Konfederacja) sa pustil do kritiky vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS). Podľa neho na dôležité posty dosadzuje neskúsených ľudí.

Poľské veľvyslanectvo vo Francúzsku sa však ohradilo, že Rościszewskeho slová boli vytrhnuté z kontextu v snahe hľadať senzácie. „Počas polhodinového rozhovoru veľvyslanec Rościszewski argumentoval potrebou spojencov na podporu Ukrajiny. Hovoril tiež o hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre Európu a európske hodnoty,“ napísalo veľvyslanectvo a dodalo: „Pozorné počúvanie celého rozhovoru jasne ukazuje, že neprišlo žiadne oznámenie o priamom zapojení Poľska do konfliktu, ale iba varovanie pred dôsledkami, ktoré by mohla mať porážka Ukrajiny.“

🔴🗣️ "Si l'Ukraine ne parvient pas à défendre son indépendance, nous n'aurons pas le choix, nous serons obligés de rentrer dans le conflit", déclare Jan Emeryk Rościszewski, ambassadeur de Pologne en France



▶ #Le20HdeDariusRochebin - @DariusRochebin pic.twitter.com/Lj8qWOkkaO — LCI (@LCI) March 18, 2023

Ako uvádza stránka Dorzeczy, Rościszewskeho sa zastal poľský veľvyslanec na Ukrajine Bartosz Cichocki. Na Twitteri napísal: „Je predsa zrejmé, že pád Ukrajiny znamená vojnu v Poľsku.“

Aj poľský premiér Mateusz Morawiecki varoval tento týždeň pred dôsledkami prípadnej prehry Ukrajiny vo vojne s Ruskom. Jeho slová citoval portál Wszystko Co Najwazniejsze: „Naša budúcnosť závisí aj od výsledku tejto vojny, od toho, ako sa skončí. Porážka Ukrajiny by znamenala porážku Západu, porážku celého slobodného sveta. Bol by to väčší neúspech ako ten vo Vietname. Po takejto porážke by sa Rusko cítilo nepotrestané, zasiahlo by iné krajiny a svet by sa zmenil – bola by to doba nepredvídateľnosti,“ a dodal: „Tak ako upokojenie v 30. rokoch podnietilo Hitlera, aby konal, tak teraz by zlyhanie Ukrajiny povzbudilo Putina, aby pokračoval v konaní, prinútilo by ho, aby sa ničoho nebál.“