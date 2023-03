Konštruktívne rokovania s Iránom sú cestou k obnoveniu jadrovej dohody, tvrdí šéf MAAE

TEHERÁN - Šéf Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi v sobotu vyhlásil, že absolvoval "konštruktívne rokovania" s iránskymi predstaviteľmi, ktoré by podľa neho mohli vydláždiť cestu k obnoveniu jadrovej dohody z roku 2015. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.

Grossi po stretnutí so šéfom Iránskej organizácie pre atómovú energiu (AEOI) Mohammadom Eslámím vyjadril nádej, že "konštruktívne diskusie pripravia pôdu pre dôležité dohody". Eslámí však podotkol, že "európske krajiny vidia len povinnosti, ktoré zo Spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA) vyplývajú pre Irán, avšak aj ony si musia plniť svoje záväzky".

Galéria fotiek (2) Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi

Zdroj: TASR/AP Photo/Lisa Leutner, file

Šéf MAAE pricestoval do Iránu na dvojdňovú návštevu v snahe o obnovenie dialógu o iránskom jadrovom programe. Stretne sa aj s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím. Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie ekonomických sankcií. V roku 2018 však Spojené štáty rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Teherán po čase prestal dodržiavať pôvodnú dohodu.

Agentúra AFP pripomína, že Grossi pricestoval do Iránu len niekoľko dní po zisteniach, že Irán už obohacuje urán na 83,7 percenta, čím sa blíži k 90-percentnému obohateniu potrebnému na výrobu jadrovej bomby.