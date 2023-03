Irán povolí inšpektorom vykonávať dôkladnejšie inšpekcie jadrových zariadení

Detaily vylepšeného spôsobu vykonávania inšpekcií však ešte obe strany musia objasniť, píše sa vo vyhlásení. Irán podľa agentúry AFP tiež súhlasil s obnovením pripojenia kontrolných kamier na viacerých jadrových zariadeniach. Šéf MAAE Rafael Grossi na viedenskom letisku Schwechat po návrate z Teheránu novinárom povedal: "Došlo k obmedzeniu monitorovacích aktivít súvisiacich s kamerami a monitorovacími systémami. Dohodli sme sa, že obe budú opäť fungovať."

Grossi pricestoval do Iránu

Grossi predtým počas soboty rokoval v Teheráne s iránskym prezidentom Ebráhímom Raísím. Do Iránu prišiel na dvojdňovú návštevu v snahe o obnovenie dialógu o iránskom jadrovom programe. Po stretnutí so šéfom AEOI Mohammadom Eslámím Grossi vyhlásil, že absolvoval "konštruktívne rokovania", ktoré by podľa neho mohli vydláždiť cestu k obnoveniu jadrovej dohody z roku 2015. Grossi pricestoval do Iránu len niekoľko dní po zisteniach, že Irán už obohacuje urán na 83,7 percenta, čím sa blíži k 90-percentnému obohateniu potrebnému na výrobu jadrovej bomby. MAAE sa snaží zistiť, či tak Teherán robí úmyselne alebo náhodne, ako tvrdí.