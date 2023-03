ŠOK Ľudia sa nestačili čudovať, príliv sa sfarbil do biela, nešlo len o morskú penu: More vyplavilo tony kokaínu!

PARÍŽ – Do zaujímavého rána sa prebudili obyvatelia francúzskej obce Vicq-sur-Mer, ktorý pri rannej prechádzke stredajšej (1. 3.) po pláži narazili na podozrivé vrecia, v ktorých objavili neuveriteľnú tonu a pól kokaínu. K podobnej udalosti malo dôjsť aj v nedeľu (26. 2) len tri dni predtým v severnej časti Lamanšského prielivu, pri ktorej našli až 850kg kokaínu.

V celku mala francúzska polícia zadržať až 2,3 tony kokaínu a ide preto o historické množstvo, informoval francúzsky server Huffington Post. Francúzske úrady varovali pred narkoturistikou na pláži v meste Réville. Miestny obyvatelia hlásili prípade, pri ktorých chodili neznámi ľudia na luxusných autách na pláže prehľadávať piesok. Polícia zatiaľ zadržala kokaín v hodnote až 150 miliónov eur a k nálezom došlo v obciach Neville-sur-mer, Omonville-la-Rogue a Reville. Kokaín bol nachádzaný vo vodotesných balíčkoch.

„More nám prináša mnoho vecí, ale toto je samozrejme veľmi neobvyklé,“ nechal sa počuť starosta Reville Yves Asselin listu Le Parisien. Starosta taktiež potvrdil správy o ľuďoch v luxusných autách, ktorí po vyplavených drogách pátrali. „Videli sme ľudí, ktorí prichádzali na pláž v úplne nových autách a na štvorkolkách ešte za úsvitu s čelovkami,“ priblížil starosta.

Pašeráci sa chceli zachrániť, kokaín pravdepodobne vyhadzovali cez palubu

Francúzska polícia zatiaľ nedokáže potvrdiť, ako sa vodotesné balíčky plné kokaínu dostali až na pobrežie. Pravdepodobným scenárom je podľa jednej z hypotéz to, že balíky pašeráci nahádzali do mora, aby sa vyhli kontrole. „Drogy boli buď hodené cez palubu pri neohlásenej inšpekcii lode, alebo to bolo organizované,“ vysvetlila polícia.

Vyšetrovatelia pracujú aj s hypotézou, že balíky boli do mora zhodené omylom. Balíky niekedy údajne bývajú pripevnené k trupu lode z vonku, aby bolo náročnejšie ich nájsť. Počas plavby sa za nepriaznivých podmienok napokon môžu uvoľniť. Vzhľadom k množstvu vyplavenej drogy však polícia tento scenár považuje za nepravdepodobný.