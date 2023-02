Opatrovateľ detí pôjde za zneužívanie do väzenia: Najmladšou obeťou bolo len asi mesiac staré dievča

Odsúdený, ktorý pracoval v oblasti IT sektora, ponúkal svoje služby ako opatrovateľ detí prostredníctvom on-line platforiem. Takýmto spôsobom sa dostal do kontaktu so svojimi obeťami, ktorých zneužívanie si následne i nahrával na video. Muž na súde svoje činy a označil za "opovrhnutiahodné". Obžaloba ho obvinila z viac ako 120 prípadov zneužívania 13 maloletých, ktorých sa dopustil v rokoch 2005 – 2019. Najmladšou obeťou bolo len asi mesiac staré dievča.

Opatrovateľa zadržali počas pracovného videohovoru

Páchateľa zadržala polícia v decembri 2021 vo Wermelskirchene, kde žil so svojou manželkou. Policajný zásah sa uskutočnil vo chvíli, keď mal muž pracovný konferenčný videohovor. Počas súdneho procesu jeden z policajtov vo výpovedi uviedol, že muža chceli zatknúť počas práce na verejne prístupnom počítači, aby sa získal prístup k videám dokumentujúcim jeho zločiny, ktoré mal na ňom uložené. Agentúra DPA pripomenula, že tento prípad spustil v Nemecku vlnu ďalších vyšetrovaní podozrení zo zneužívania maloletých.