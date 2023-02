VIDEO Olly (22) sa stal virálnym vďaka netradičnému videu, zachytil na ňom deti v opustených kočíkoch

Olly Bowman (22) pochádza z austrálskeho Sydney, no momentálne býva na severe Európy v Nórsku. Na TikToku sa mu podarilo vo videách natočiť desiatky detí, ktoré nechali rodičia v kočíkoch na ulici počas mrazivého počasia. Takýmto spôsobom, informuje news.com, prilákal na svoj účet už viac ako 14 miliónov sledovateľov.

"Ďalší deň v Nórsku a opäť sa mi podarilo natočiť opustené deti v kočíkoch v strašnej zime," hovorí vo videu. "Pozrite sa, koľko ich je," pokračoval, keď ukázal kopu zoradených kočíkov. "Pomáha im to s dýchaním a robí ich nezávislejšími," žartoval.

Video prilákalo viac ako 16-tisíc ľudí, najmä Američanov, ktorí sa museli k situácii vyjadriť. "Toto je pre mňa úplná divočina. Vždy sa snažím o to, aby boli moje deti v bezpečí," napísala istá mama. Vyjadril sa však aj istý muž, ktorého vraj presvedčil jeho nórsky sused, že rodičia to robia pre svoje deti schválne. "Po rade som to skúsil aj s mojím malým synom. Od tej doby nie je taký chorľavý ako jeho starší brat. Robia to preto, aby sme nikdy neprechladli. Sme škandinávske deti a takýmto spôsobom nás prirodzene vystavujú chladu," povedal ďalší komentujúci.

Dôvod

Podľa portálu Insider nie je nezvyčajné, že v severských krajinách ako Dánsko a Fínsko nechávajú rodičia spať svoje malé ratolesti v kočíkoch na ulici, alebo v záhrade, bez ohľadu na silné mrazy. Ďalej sa uvádza, že deti majú pokojnejší spánok, keď spia na čerstvom vzduchu.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

V roku 1926 vydal islandský lekár David Thorsteinsson štúdiu, v ktorej spomenul, že rodičia by mali nechať svoje deti spať vonku v kočíkoch, aby boli viac vystavené čerstvému vzduchu, a to dokonca aj počas chladného počasia. Ako dôvod uviedol, že sa tým prirodzene posilňuje imunitný systém. "Odporúčajú to naši lekári aj pôrodné asistentky. Chladný čerstvý vzduch je ako stvorený pre dokonalý spánok. Navyše deťom je v kočíkoch teplo a útulne," napísala pod Ollyho video jedna z komentujúcich. Vo Švédsku to majú podobne. Istý pán sa vyjadril, že to podporuje imunitný systém detí.

Názor verejnosti

Olly nahral následné video, v ktorom sa pýtal miestnych obyvateľov v Osle, či sa neboja, keď nechávajú svoje deti vonku v kočíkoch a bez dozoru. Reagoval tak na obavy, ktoré sa objavili v komentároch pod jeho videom. "Je to v poriadku. Záleží však na tom, kde sa nachádzate. Nemyslím si, že by niekto v Osle uniesol naše deti. Je tu bezpečne, aj vonku pred kaviarňou. Nemal by som s tým problém," povedal istý muž.

"Viem, že to ľudia robia, ale my sme to neurobili. Nie v centre mesta. Viem, že bolo ukradnutých aj veľa kočíkov, no keď sú v nich bábätká, tak sa nekradnú. Napriek tomu by som to radšej neriskovala," vyjadrila sa jedna z opýtaných. Miera únosov v Nórsku je podľa CrimeGrade.org 0,02 na 1000 obyvateľov. Na porovnanie, v USA sa stratí alebo unesú dieťa každých 40 sekúnd. Mnoho Američanov komentovalo Ollyho klip slovami, že by sa nikdy necítili dostatočne bezpečne, pokiaľ by sa rozhodli pre niečo takéto.