Zrážka mikrobusu a nákladného automobilu si vyžiadala najmenej šesť obetí

NEW YORK - Šesť osôb prišlo v sobotu o život pri zrážke mikrobusu a skriňového nákladného vozidla na severe amerického štátu New York neďaleko hraníc USA s Kanadou. Informovala agentúra AP.

Nehoda sa stala v sobotu ráno na diaľnici v meste Lousville. Polícia štátu New York uviedla, že o život prišlo šesť osôb, ktoré sa viezli v mikrobuse. Ďalšie tri osoby z tohto vozidla utrpeli vážne zranenia. Na mieste zasahovalo viacero posádok sanitiek a ďalšie záchranné zložky. Príčiny nehody vyšetrujú federálne úrady i úrady štátu New York. Doprava na príslušnej diaľnici bola v sobotu na 12 hodín pozastavená, píše na svojej webovej stránke denník New York Post.