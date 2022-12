Policajti v Buffale chodia po fujavici od domu k domu: Kontrolujú stav obyvateľov

Studený vzduch arktického pôvodu natiekol v uplynulých dňoch až k mexickým hraniciam. V Spojených štátoch v dôsledku snehovej kalamity zomreli desiatky ľudí. Najviac úmrtí zaznamenali v Buffale a priľahlom okrese Erie County – nateraz 34. Riaditeľ okresného úradu v Erie County Mark Poloncarz upozornil, že policajti a príslušníci Národnej gardy zrejme nájdu ďalšie obete, keďže celé štvrte boli počas snehovej víchrice niekoľko dní bez dodávok elektriny.

Do stredy rána sa podarilo obnoviť dodávky prúdu už v takmer celom meste, druhom najväčšom v štáte New York. Vonkajšia teplota medzitým začala stúpať. V tejto súvislosti panujú obavy z povodní. Meteorológovia okrem toho predpovedajú na piatok a sobotu dážď. V meste je v nepretržitom nasadení 75 čelných nakladačov a približne 120 nákladných áut odvážajúcich sneh. Cieľom je podľa Poloncarza sprejazdniť do stredy večera miestneho času aspoň jeden jazdný pruh na každej ulici. V Buffale naďalej platí zákaz jazdy autom. V meste a aj na vjazdoch doň sú rozmiestnené policajné hliadky, vypomáha pri tom aj vojenská polícia a newyorská mestská polícia.