Extrémne zimné počasie si v USA vyžiadalo už najmenej 28 obetí: Počasie sa môže ešte zhoršiť

K úmrtiam najmä pri dopravných nehodách došlo v štátoch Oklahoma, Kentucky, Missouri, Tennessee, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Ohio, New York, Colorado a Michigan. Podľa webovej stránky FlightAware.com monitorujúcej letovú prevádzku bolo v sobotu zrušených približne 3100 letov do alebo z USA a približne 7100 malo meškanie. Niektoré letiská museli byť dočasne uzatvorené. V dôsledku extrémneho počasia je takmer 300.000 domácností a firiem bez elektriny. V štáte Maine sa to týka viac ako 107.000 odberných miest, pričom úrady varovali, že úplné obnovenie dodávok môže trvať niekoľko dní.

It is like a snowing wonderland out here. pic.twitter.com/S79DFoCmZV — King Laurence (@KingLaurenceUSA) December 20, 2022

Rozsiahle časti USA od Skalistých hôr po Apalačské vrchy sužujú aj silné mrazy. Napríklad v štáte Montana namerali pri príchode blizzardu teplotu mínus 45,6 °C, sobotňajšie minimum namerané v meste Havre má hodnotu mínus 39 °C. V Buffale v štáte New York sa ľudia hľadali útočisko v kostoloch, na policajných staniciach a všade tam, kde predpokladali fungujúce kúrenie. Pre ťažko zjazdné cesty potrebovali sanitky aj viac ako tri hodiny, kým sa dostali s pacientmi do nemocnice.

Guvernérka štátu New Yorku Kathy Hochulová označila víchricu za "jednu z najhorších v dejinách". "Je to v podstate hurikán tretej kategórie prinášajúci masy snehu. Tak to vyzeralo posledných 24 hodín," povedal Timothy Carney z úradu šerifa okresu Erie.