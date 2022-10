Republikáni môžu v doplňujúcich voľbách opäť získať väčšinu v Senáte

Republikánska a Demokratická strana majú v súčasnosti v Senáte zhodne po 50 zástupcov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní však rozhoduje viceprezidentka a zároveň predsedníčka Senátu demokratka Kamala Harrisová. Ak sa však republikánom podarí získať v Senáte väčšinu čo i len o jedno kreslo, opäť získajú moc na skríženie plánov prezidenta Joea Bidena, píše stanica BBC.

CNN v tejto súvislosti upozornila na súboj v piatich amerických štátoch Arizona, Georgia, Nevada, Pensylvánia a Wisconsin. Demokrati budú musieť zvíťaziť najmenej v troch z nich, aby si udržali väčšinu v Senáte. Na začiatku septembra mali demokrati podľa predvolebných prieskumov prevahu vo všetkých piatich; v súčasnosti je to len v troch z nich.

Voľby sa budú konať 8. novembra

Američania si budú v utorok 8. novembra voliť všetkých 435 členov Snemovne reprezentantov amerického Kongresu, 35 senátorov. V niektorých štátoch sa konajú aj regionálne voľby či voľby guvernérov. Viaceré prieskumy verejnej mienky ukázali, že republikáni si posilňujú pozíciu a opätovne môžu získať väčšinu v jednej alebo oboch komorách amerického Kongresu, komentuje The New York Times.

Počas leta medzi voličmi dominovali témy, ktoré pomáhali demokratom, ako interrupcie, násilie spojené so zbraňami a hrozby pre demokraciu, píše denník The New York Times. V súčasnosti však voličov zaujímajú témy súvisiace s ekonomikou, kriminalitou a migráciou, v ktorých majú obyčajne väčšiu dôveru republikáni, napísala stanica CNN.